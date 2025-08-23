김병만, 아내+두 아이 첫 공개 “진짜 내 편 만나..내 인생의 구세주”

|
|
|
[스포츠조선닷컴 박아람 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에 새로운 사랑꾼으로 합류한 개그맨 김병만이 '조선의 사랑꾼'에서 가족 첫 공개를 앞두고 애정 넘치는 인터뷰를 공개했다.
25일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼'에서는 '9월 결혼'을 알린 개그맨 김병만이 아내와 두 아이를 공개한다. 아이들의 존재에 대해 김병만은 "진짜 제 편을 만난 것 같다. 딸아이의 말 한마디가 마치 저를 살리는 말처럼 들린다"고 가슴 벅찬 감동을 드러냈다. 김병만은 '조선의 사랑꾼' 합류를 알린 첫 예고에서 아내와 두 아이가 자신의 '구, 세, 주'라고 밝힌 바 있다. 그는 "처음 아이를 봤을 때 저도 모르게 눈물이 났다. '나도 아이를 가질 수 있구나' 하는 벅찬 마음과 함께 '세상 무슨 일을 해서라도 먹여 살려야겠다'는 힘이 생기더라"고 아빠로서 아이들과의 첫 만남을 회상했다.
또 자신이 어떤 사랑꾼이냐는 질문에 김병만은 "이제 '조선의 사랑꾼' 속 '달인'이라고 불러 달라"며 새로운 캐릭터 '조달(?)'의 탄생을 알렸다.
'조달'로 돌아올, 가족 사랑꾼 김병만의 이야기가 담길 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 8월 25일(월) 오후 10시 방송된다.
tokkig@sportschosun.com