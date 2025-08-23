'전남편 132억 사기' 정가은, 재혼의지 '활활'…"신분 확실한 사람"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 방송인 정가은이 재혼 의지를 솔직히 드러냈다.
23일 공개된 유튜브 채널 '김현욱의 뉴스말고 한잔해'에 출연한 정가은은 최근 택시기사로 변신한 근황을 전했다.
실내 인테리어 자격증 취득, 연극 도전 등 끊임없이 새로운 도전을 이어가는 그는 가장 큰 힘이 되는 존재로 딸을 꼽았다.
정가은은 "결혼하고 아이를 낳기 전에는 찾을 수 있는 낙이 많았지만 지금은 없다. 아기 말고는 기쁨을 찾기 힘들다. 그만큼 아이가 주는 기쁨이 크다"고 말했다.
이날 정가은은 재혼 계획에 대한 질문에 "계획이 어디 있냐"고 웃으며 답했지만, "의지는 있다"고 솔직하게 밝혔다.
이어 "좋은 사람 소개해 달라. 투명한 사람, 신분이 확실한 사람이면 좋겠다"고 덧붙였다.
김현욱이 '나는 솔로' 같은 연애 예능 출연을 제안하자 정가은은 "이슈화되는 게 부담스럽다"며 조심스러운 속내를 드러냈다.
또 "얼마 전 소개팅을 했는데 상대가 아기를 갖고 싶어 하더라. 힘들다"고 털어놨다.
한편 정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼했다. 이후 전 남편이 정가은 명의의 통장으로 132억 원 이상을 편취한 사실이 드러났으며, 정가은은 전 남편을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 고소했다. 그는 위장이혼설과 연루설에 대해서도 "나는 결백하다. 경찰 조사와 자료 제출까지 다 했다"며 적극 반박한 바 있다.
