장희진, 서장훈에 재혼 ♥플러팅 "돌싱도 괜찮은데, 자꾸 선 그어"(아는…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장희진이 서장훈과의 핑크빛 분위기를 자아냈다.
23일 JTBC '아는 형님' 측은 '"나는 돌싱도 괜찮아" 서장훈을 향해 폭주하는 장희진의 플러팅 기차'라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다. 이날 게스트로는 배우 박준규, 장희진, 이규한과 개그맨 염경환이 출연했다.
장희진은 과거 SBS '미운 우리 새끼'에 출연하며, "재테크를 잘하면 매력 있고, 깔끔하고 키 큰 남자가 좋다"는 발언을 했고, 이로 인해 서장훈이 그녀의 이상형으로 지목되며 핑크빛 분위기가 형성됐던 바 있다.
|
이 상황을 지켜보던 이상민은 "장훈이가 이렇게 길게 설명한 적이 없지 않냐. 평소엔 그냥 '그렇든가 말든가' 하는 스타일인데, 오늘은 매우 조심스러운 모습이다. 마음이 있어 보인다"며 서장훈의 평소와 다른 태도를 언급했다.
염경환은 "내가 그 방송을 봤는데, 장희진이 '나는 돌싱도 괜찮아'라고 하지 않았냐. 그 한 마디가 장훈이를 망설이게 한 것 같다"고 이야기했으며, 박준규는 "희진이가 돌싱이냐"고 엉뚱한 질문을 던져 웃음을 자아냈다.
한편, JTBC '아는 형님'의 '남의 아저씨' 특집은 23일 오후 9시에 방송될 예정이다.