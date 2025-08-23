장희진, 서장훈에 재혼 ♥플러팅 "돌싱도 괜찮은데, 자꾸 선 그어"(아는…

스포츠조선

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장희진이 서장훈과의 핑크빛 분위기를 자아냈다.

23일 JTBC '아는 형님' 측은 '"나는 돌싱도 괜찮아" 서장훈을 향해 폭주하는 장희진의 플러팅 기차'라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다. 이날 게스트로는 배우 박준규, 장희진, 이규한과 개그맨 염경환이 출연했다.

장희진은 이규한과 함께 연극 '나의 아저씨'에 출연 중이라며, '아저씨들' 특집에 유일한 여성 출연자로 나선 이유를 밝혔다. 이어 "여기(아는 형님)와 인연이 많다"고 말했고, 강호동은 "장훈이랑 '미우새'에서 얼레리꼴레리 하지 않았냐?"며 장난을 섞어 물었다.

장희진은 과거 SBS '미운 우리 새끼'에 출연하며, "재테크를 잘하면 매력 있고, 깔끔하고 키 큰 남자가 좋다"는 발언을 했고, 이로 인해 서장훈이 그녀의 이상형으로 지목되며 핑크빛 분위기가 형성됐던 바 있다.


그는 당시 상황을 회상하며 "신동엽 선배님이 우리를 이어주려고 했는데, 장훈이 오빠가 자꾸 선을 긋더라"며 서운함을 드러냈다. 서장훈은 "괜히 엮여서 기사가 나고 피해를 줄까 걱정했다"고 변명했지만, 장희진은 "지금도 계속 선을 긋는다"고 연신 서운함을 표현했다.

이 상황을 지켜보던 이상민은 "장훈이가 이렇게 길게 설명한 적이 없지 않냐. 평소엔 그냥 '그렇든가 말든가' 하는 스타일인데, 오늘은 매우 조심스러운 모습이다. 마음이 있어 보인다"며 서장훈의 평소와 다른 태도를 언급했다.

염경환은 "내가 그 방송을 봤는데, 장희진이 '나는 돌싱도 괜찮아'라고 하지 않았냐. 그 한 마디가 장훈이를 망설이게 한 것 같다"고 이야기했으며, 박준규는 "희진이가 돌싱이냐"고 엉뚱한 질문을 던져 웃음을 자아냈다.

한편, JTBC '아는 형님'의 '남의 아저씨' 특집은 23일 오후 9시에 방송될 예정이다.

