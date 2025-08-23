도경완, 후배에 저격 당했다 “♥장윤정 서브, 난 그렇게 못 산다" (사…

스포츠조선

도경완, 후배에 저격 당했다 “♥장윤정 서브, 난 그렇게 못 산다" (사당귀)

기사입력 2025-08-24 06:34


[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 도경완이 후배 아나운서 김진웅에게 의문의 1패를 당한다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 안상은/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램으로 지난 회 최고 시청률 6.3%를 기록하며, 168주 연속 동 시간 예능 1위를 이어가고 있다. (닐슨 코리아 기준)

24일 방송되는 '사당귀' 320회에서 김진웅이 선배 아나운서 도경완에 의문의 1패를 안긴다. 후배 아나운서 김진웅, 김종현과 결혼 정보 회사를 방문한 엄지인이 아나운서 중 결혼을 가장 잘한 후배로 도경완을 뽑자 김진웅이 고개를 절레절레 흔들며 "난 도경완 선배처럼 못산다"라고 폭탄발언을 시작한 것.

김진웅은 "전 이렇게 누군가의 서브가 되어서는 못 사는 사람"이라고 도경완을 장윤정의 서브라며 하극상을 벌여 스튜디오를 술렁이게 한다. 엄지인의 경악한 표정에도 아랑곳하지 않고 "저는 경완 선배님처럼 그렇게는 못 살 거 같다"라고 거듭 강조해 도경완을 향한 하극상 발언을 쏟아낸다.


이 모습을 지켜본 롤모델 전현무는 "내가 촬영할 때 솔직하라고 했는데 너무 솔직하네"라고 두 눈을 질끈 감았고, 스튜디오에서는 대책 없는 김진웅에게 팩트 폭로를 쏟아내며 "서서서서브죠"가 돌림노래처럼 확산돼 웃음을 안겼다는 후문.

선배 아나운서 도경완에게 의문의 1패를 안긴 김진웅의 수습 불가 폭탄 발언과 결혼 정보 회사를 찾아간 엄지인, 김진웅, 김종현의 모습은 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.

한편
KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

