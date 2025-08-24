윤민수, 이혼 후 전처와 동거하는 사연.."子 윤후에게도 진지하게 물어"…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 윤민수가 이혼 후에도 전처와 동거할 수밖에 없는 특별한 사연을 공개한다.
이번 주 SBS '미운 우리 새끼'에서는 결혼 18년 만에 이혼 소식을 알려 모두를 놀라게 한 가수 윤민수가 '미우새' 멤버로 합류하며 최초로 일상을 공개한다.
"작년에 이혼 발표 기사가 났지만 정확한 서류 정리는 두 달 전에 마쳤다"라고 밝힌 윤민수는 이혼까지 이르게 된 과정을 담담하게 털어놨다. 윤민수는 아들 윤후에게 부모의 이혼에 대해 처음 이야기했던 순간을 떠올리며 "(이혼 관련해) 윤후에게 진지하게 물어봤다"라고 밝혔다. 이에 솔직한 마음을 전했다는 아들 윤후. 과연 父子 간에 나눈 이야기는 어떤 내용이었을지, 방송을 통해 공개된다.
식사를 하기 위해 주방으로 향해 2인분의 요리를 시작한 윤민수를 지켜보던 母벤져스는 "같이 식사를 하나보다"라며 집중했다. 두 사람이 한집에 살며 생긴 그들만의 소통 방법이 공개돼 모두를 놀라게 했다.
최초 공개되는 윤민수의 이야기는 8월 24일 일요일 밤 9시, SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.