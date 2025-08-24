김진웅 KBS아나 "연봉은 7천만원…이상형은 김고은·카즈하, 두부상이 좋…

스포츠조선

기사입력 2025-08-24 08:32


[스포츠조선 고재완 기자] "이상형은 배우 김고은, 원지안, 르세라핌 카즈하"

김진웅 KBS 아나운서가 자신의 이상형을 고백했다.

김 아나운서는 24일 방송하는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 안상은/이하 '사당귀')에서 '김진웅 장가 보내기'의 일환으로 정식 소개팅을 했다. 지난 방송에서 김진웅은 여자친구에게 명품 선물과 카드 리볼빙한 사실이 밝혀지며 모친 박진숙에게 큰 충격을 안겼다. 과연 김진웅이 과거의 철 없음을 벗고, 한층 성숙한 모습으로 공개 소개팅을 성공시킬 수 있을지 기대를 자아낸다.

이 가운데 김진웅이 자신의 이상형을 밝혀 스튜디오를 뜨겁게 달군다. 김진웅은 "아무것도 바라는 거 없다"라며 완강하게 말하더니 "단지, 키가 크고, 여리여리하고, 청순한 두부상이 좋다"라면서 "연예인으로 치면. 배우 김고은, 원지안, 르세라핌 카즈하가 나의 이상형이다"라고 밝혀 모두를 기함하게 한다.

이어 김진웅은 "최소한의 지식과 상식을 갖춘 사람이면 좋겠다"라며 구체적인 조건까지 줄줄이 늘어놔 배꼽을 잡게 한다고. 이에 김숙은 "두부상이 아니라 그냥 미인을 말하는 거 아니야? 조건이 없다고 하지 않았어요?"라며 실소를 터트린다고. 그런가 하면, 김진웅의 진정한 이상형인 성공한 MC 전현무는 "기본적인 건 알아야 매력이 높아진다"라며 맞장구를 치며 공감을 표한다고.

이에 화답하듯 김진웅은 "이상형을 만나면 술을 끊을 수 있다. 하지만 전현무 선배가 마시자고 하면 마신다"라며 결혼을 전현무와 하는 거 아니냐는 의심을 받게 된다고. 이에 이지혜는 "그럼 (장가) 못 갈 수도 있겠다"라며 단호하게 말해 속을 뻥 뚫리게 한다.

한편, 국내 최고의 대학을 졸업한 김진웅은 자신의 연봉이 7천만원이라고 밝히며 "인생은 한방이다, 터지면 한강뷰인 것"이라고 당찬 욕망을 드러낸다. 특히 김진웅은 "SOXL(속쓸), 밈 투자 등 공격적인 투자를 한다"고 밝혀 이지혜는 "말을 할수록…"이라며 한숨 섞인 탄식을 내뱉는다는 후문이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

