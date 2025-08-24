[SC리뷰] 윤계상, 이대로 감독직 잃나…주장 김요한 위해 중증 근무력증…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '트라이:우리는 기적이 된다' 윤계상이 김요한을 지키기 위해 자신의 중증 근무력증을 공표했다.
이 가운데, 한양체고의 전국체전 대진표 추첨자 선발일이 다가왔다. 가람과 이지는 이달의 운세 100점, 98점 고득점자로 추첨자에 선정됐고, 한양체고의 엉뚱한 징크스를 신경 써 폭소를 자아냈다. 두 사람은 선수 때와는 다른 지도자로서의 책임감에 긴장했고, 가람은 "우리도 애들한테 내 감독님, 우리 감독님으로 남아 보자"라며 결의를 다졌다. 드디어 다가온 전국체전 대진표 추첨일. 가람과 이지는 노란 쫄쫄이까지 갖춰 입은 화려한 등장 퍼포먼스로 기선제압에 나섰다. 한양체고의 전국체전 1차전 상대가 무진고로 결정되며 좋은 출발을 알렸다.
성준은 심상치 않은 어깨 통증을 느꼈고, '회전근개 파열' 진단을 받아 안타까움을 자아냈다. 훈련에 나서려 하는 성준에게 가람은 "선수 인생 여기서 끝나고 싶어? 입원해 무조건"이라며 단호하게 훈련을 막았다.
럭비가 더욱 간절해진 성준은 "전국체전만 뛸 수 있으면 돼요. 제 인생이 걸려있다고요"라며 훈련 참여를 하겠다는 의지를 밝히지만, 가람은 "그래서 이러는 거야. (전국체전이) 마지막 기회가 아니게 하려고!"라고 조언했다. 하지만 성준은 회복하지 못할까 봐 불안한 마음에 약물을 거래해 충격을 선사했다.
이 사실을 알게 된 희태의 기사로 한양체고는 발칵 뒤집어졌다. 이어 교감 종만과 사격부 감독 낙균이 성준의 방에서 스테로이드제를 발견해 긴장감을 고조시켰다. 가람은 성준이 약을 복용하지 않았다는 것을 먼저 확인했고, 그를 와락 끌어안아 울컥함을 선사했다. 가람은 성준을 지키기 위해 자신의 약이라고 주장하며, 모든 사람 앞에서 "제가 중증 근무력증 진단을 받았거든요"라고 고백해 파란을 예고했다. 전국체전을 앞두고 충격 고백을 한 가람과 한양체고 럭비부의 앞날은 어떤 전개를 맞이하게 될지 궁금증을 증폭시켰다.
무엇보다 에필로그에서 가람은 원정의 부탁을 거절하며 "럭비선수로 끝내 성공하지 못할 수도 있겠죠. 근데 좋아하는 일에 최선을 다해본 경험은 무조건 남아요. 그 경험이 성준이가 앞으로 성장하는 데 있어서 분명히 도움이 될 거구요. 단지 실패가 두렵다는 이유로 기회마저 빼앗을 수는 없습니다"라며 성준의 마음을 대변하는 속 깊은 지도자의 모습으로 뭉클함을 선사했다.
한편 SBS 금토드라마 '트라이'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.
