스포츠조선

[SC리뷰] 윤계상, 이대로 감독직 잃나…주장 김요한 위해 중증 근무력증 공표('트라이')

기사입력 2025-08-24 11:03


[SC리뷰] 윤계상, 이대로 감독직 잃나…주장 김요한 위해 중증 근무력증…
SBS 금토드라마 '트라이' 제작발표회가 25일 서울 목동 SBS사옥에서 열렸다. 윤계상, 김요한이 포토타임을 갖고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

[SC리뷰] 윤계상, 이대로 감독직 잃나…주장 김요한 위해 중증 근무력증…
사진 출처=SBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '트라이:우리는 기적이 된다' 윤계상이 김요한을 지키기 위해 자신의 중증 근무력증을 공표했다.

지난 23일 방송된 SBS 금토드라마 '트라이:우리는 기적이 된다'(극본 임진아, 연출 장영석, 이하 '트라이') 10화에서는 주가람(윤계상)이 주장 윤성준(김요한)의 잘못을 숨기기 위해 자신의 '중증 근무력증'을 교감 성종만(김민상) 앞에 털어놨다. 이에 전국체전 직전, 감독과 주장 선수를 모두 잃을 위기에 처한 한양체고 럭비부가 어떻게 이 위기를 돌파할 수 있을지 관심이 모였다. 이에 '트라이'는 최고 시청률 7.4%, 수도권 5.9%를 기록하며, 뜨거운 인기를 이어갔다. (닐슨 코리아)

가람은 낙균에게 무시당하는 것을 꾹 참고 학교로 돌아오겠다는 이지의 모습에 속상한 마음을 드러냈다. 이지는 "내가 없으면 이 치사하고 더러운 꼴을 애들이 겪어야 될 것 같아서 조금만 버텨보려고. 주가람처럼"이라며 가람을 다독여 마음을 찡하게 했다. 이지는 귀 부상으로 힘들어하는 우진의 개인훈련을 직접 도우며 든든한 코치로 거듭났다.

이 가운데, 한양체고의 전국체전 대진표 추첨자 선발일이 다가왔다. 가람과 이지는 이달의 운세 100점, 98점 고득점자로 추첨자에 선정됐고, 한양체고의 엉뚱한 징크스를 신경 써 폭소를 자아냈다. 두 사람은 선수 때와는 다른 지도자로서의 책임감에 긴장했고, 가람은 "우리도 애들한테 내 감독님, 우리 감독님으로 남아 보자"라며 결의를 다졌다. 드디어 다가온 전국체전 대진표 추첨일. 가람과 이지는 노란 쫄쫄이까지 갖춰 입은 화려한 등장 퍼포먼스로 기선제압에 나섰다. 한양체고의 전국체전 1차전 상대가 무진고로 결정되며 좋은 출발을 알렸다.

성준은 심상치 않은 어깨 통증을 느꼈고, '회전근개 파열' 진단을 받아 안타까움을 자아냈다. 훈련에 나서려 하는 성준에게 가람은 "선수 인생 여기서 끝나고 싶어? 입원해 무조건"이라며 단호하게 훈련을 막았다.

가람은 기자 서희태(조달환)와 신경전을 벌여 긴장감을 자극했다. 희태는 성준의 부상을 들먹이며 가람을 도발했다. 이에 가람은 "내 새끼 건들지 말라고"라며 경고했다. 희태의 도발에 이어 성준의 엄마 원정(서정연)이 가람에게 성준이 럭비를 포기하고 에이전트로 일하도록 설득해달라고 부탁했고, 이를 들은 성준은 "저 럭비 할 거예요. 내가 럭비 하고 싶다고 분명히 말했는데, 내 말을 듣긴 했어?"라며 쌓였던 서운함을 터트려 안타까움을 자아냈다.

럭비가 더욱 간절해진 성준은 "전국체전만 뛸 수 있으면 돼요. 제 인생이 걸려있다고요"라며 훈련 참여를 하겠다는 의지를 밝히지만, 가람은 "그래서 이러는 거야. (전국체전이) 마지막 기회가 아니게 하려고!"라고 조언했다. 하지만 성준은 회복하지 못할까 봐 불안한 마음에 약물을 거래해 충격을 선사했다.

이 사실을 알게 된 희태의 기사로 한양체고는 발칵 뒤집어졌다. 이어 교감 종만과 사격부 감독 낙균이 성준의 방에서 스테로이드제를 발견해 긴장감을 고조시켰다. 가람은 성준이 약을 복용하지 않았다는 것을 먼저 확인했고, 그를 와락 끌어안아 울컥함을 선사했다. 가람은 성준을 지키기 위해 자신의 약이라고 주장하며, 모든 사람 앞에서 "제가 중증 근무력증 진단을 받았거든요"라고 고백해 파란을 예고했다. 전국체전을 앞두고 충격 고백을 한 가람과 한양체고 럭비부의 앞날은 어떤 전개를 맞이하게 될지 궁금증을 증폭시켰다.


무엇보다 에필로그에서 가람은 원정의 부탁을 거절하며 "럭비선수로 끝내 성공하지 못할 수도 있겠죠. 근데 좋아하는 일에 최선을 다해본 경험은 무조건 남아요. 그 경험이 성준이가 앞으로 성장하는 데 있어서 분명히 도움이 될 거구요. 단지 실패가 두렵다는 이유로 기회마저 빼앗을 수는 없습니다"라며 성준의 마음을 대변하는 속 깊은 지도자의 모습으로 뭉클함을 선사했다.

한편 SBS 금토드라마 '트라이'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

2.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

5.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.