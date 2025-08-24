스포츠조선

권상우♥손태영, 자식농사 대박..16살 子 180cm 훌쩍 "친구들 중 제일 커" (뉴저지손태영)

기사입력 2025-08-24 11:05


권상우♥손태영, 자식농사 대박..16살 子 180cm 훌쩍 "친구들 중 …

권상우♥손태영, 자식농사 대박..16살 子 180cm 훌쩍 "친구들 중 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 손태영이 아들 룩희와 딸 리호의 교육을 위해 직접 발로 뛰었다.

20일 'Mrs.뉴저지 손태영' 유튜브 채널에는 '아들 떼어놓고 신나게 놀던 손태영이 겪은 충격적 사건은? (의외의 장소)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손태영은 "오늘은 뉴욕 근교 여행하는 날"이라며 환한 햇살 속에서 "여기 너무 예뻐. 뮤직비디오 같아"라고 감탄했다.

7월의 어느날, 손태영은 아들 룩희의 축구 캠프를 위해 매사추세스까지 운전해 데려다줬다.

살던 곳과 사뭇 다른 느낌의 매사추세스. 손태영은 "나는 리호가 운동을 안해서 얼마나 좋은지 모른다. 테니스만 하니까. 테니스도 그냥 학교에서만 한다"라 했다.

이어 "축구는 이미 늦었다. 요즘은 6살부터 한다. 여기도 조기교육이 (장난 아니다). 그래야지 좋은 팀으로 바로 들어가니까, 어릴 때부터 해야"라며 미국의 교육열에 대해 혀를 내둘렀다.


권상우♥손태영, 자식농사 대박..16살 子 180cm 훌쩍 "친구들 중 …
아침도 못 먹고 3시간째 운전을 한 손태영은 축구를 하기 전 아들과 친구들을 데리고 식당으로 향했다. 손태영은 나란히 걷는 훤칠한 아들을 보며 "키는 룩희가 제일 크네"라며 흐뭇해 했다.

손태영은 축구를 하러 떠나는 아들 룩희를 보며 "꼭 무슨 대학교 기숙사 보내주는 거 같다"라며 "그랬음 얼마나 좋냐. 내년에 만나~"라며 농담해 웃음을 자아냈다.


카페에서 잠시 휴식을 취한 손태영은 "이때까지 제가 룩희를 버스나 기차를 태워 보냈는데 좀 미안한 거다. 여름방학 중에 룩희가 멀리 가는 건 마지막이어서 데려다줬다. 버스를 태울까 하다가 잠이 있어서 태워다줬고 일요일은 친구 아버지가 데려다줄 거다"라 설명했다.

이어 "다같이 돈을 조금씩 걷어 버스타고 가면 좋은데 여긴 그런 건 안하더라. 다 부모가 해줘야 한다"며 "친구가 같이 와줘서 오게 됐다"라고 고마워 했다.

손태영은 앞이 하나도 보이지 않는 폭우 속에 갇혔고 다리 하나 사이로 완전히 달라진 날씨에 "이게 웬일이냐. 어머. 이게 뭐지?"라며 난생처음 겪는 날씨에 충격을 받았다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

2.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

5.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.