권상우♥손태영, 자식농사 대박..16살 子 180cm 훌쩍 "친구들 중 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 손태영이 아들 룩희와 딸 리호의 교육을 위해 직접 발로 뛰었다.
7월의 어느날, 손태영은 아들 룩희의 축구 캠프를 위해 매사추세스까지 운전해 데려다줬다.
살던 곳과 사뭇 다른 느낌의 매사추세스. 손태영은 "나는 리호가 운동을 안해서 얼마나 좋은지 모른다. 테니스만 하니까. 테니스도 그냥 학교에서만 한다"라 했다.
손태영은 축구를 하러 떠나는 아들 룩희를 보며 "꼭 무슨 대학교 기숙사 보내주는 거 같다"라며 "그랬음 얼마나 좋냐. 내년에 만나~"라며 농담해 웃음을 자아냈다.
카페에서 잠시 휴식을 취한 손태영은 "이때까지 제가 룩희를 버스나 기차를 태워 보냈는데 좀 미안한 거다. 여름방학 중에 룩희가 멀리 가는 건 마지막이어서 데려다줬다. 버스를 태울까 하다가 잠이 있어서 태워다줬고 일요일은 친구 아버지가 데려다줄 거다"라 설명했다.
이어 "다같이 돈을 조금씩 걷어 버스타고 가면 좋은데 여긴 그런 건 안하더라. 다 부모가 해줘야 한다"며 "친구가 같이 와줘서 오게 됐다"라고 고마워 했다.
손태영은 앞이 하나도 보이지 않는 폭우 속에 갇혔고 다리 하나 사이로 완전히 달라진 날씨에 "이게 웬일이냐. 어머. 이게 뭐지?"라며 난생처음 겪는 날씨에 충격을 받았다.
