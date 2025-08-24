‘매도인’ 노부부와 ‘매수인’ 신혼부부, 두 달간 특별한 ‘동거’

|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 결혼 2년 차, 마침내 내 집 마련에 성공한 신혼부부 준연 씨(35)와 민주 씨(31). 석 달 동안 전국을 떠돌며 집을 찾아다닌 끝에, 경기도 여주의 한 황토집에 마음을 빼앗겨 곧장 계약서에 도장을 찍었다. 하지만 문제는 이사 날짜였다. 집을 판 45년 차 노부부, 금자 할머니(73)와 동인 할아버지(75)가 두 달 뒤에나 이사할 수 있다는 것. 이전에 살던 집을 팔고 부모님 집에 머물던 준연 씨 부부는 난감했다. 그때 금자 할머니가 파격 제안을 건넸다. "그러지 말고, 같이 살자". 그렇게 매수인과 매도인의 두 달간 '일시 동거'가 시작됐다.
집을 사고파는 단순한 거래에서 시작된 인연. 그러나 밥을 나누고 텃밭을 함께 가꾸며, 때로는 다투고 화해하는 과정을 거치며 네 사람은 조금씩 서로의 삶에 스며든다. 과연 이 두 달간의 여정은 어떤 결말을 맞게 될까.
# 이 세상에 하나밖에 없는 우리 집
이제 각자의 길을 준비해야 할 시간. 집을 떠나는 노부부는 눈물로 이웃과 인사를 나누고, 신혼부부는 왠지 모르게 '노부부의 보금자리를 빼앗은 것 같은 마음'을 안은 채 새로운 출발을 앞둔다. 웃음과 갈등, 눈물로 이어진 특별한 두 달. 네 사람에게 이 집은, 정말로 세상에 단 하나뿐인 집이었다.
tokkig@sportschosun.com