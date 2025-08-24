스포츠조선

샤이니 태민, 첫 중국 단독 팬미팅 성료…대륙서도 입증한 '역솔남' 인기

기사입력 2025-08-24 11:50


샤이니 태민, 첫 중국 단독 팬미팅 성료…대륙서도 입증한 '역솔남' 인기
사진 제공=빅플래닛메이드엔터

[스포츠조선 정빛 기자] 샤이니(SHINee) 멤버 겸 솔로 아티스트 태민이 중국 항저우에서 뜨거운 인기를 입증했다.

태민은 지난 23일, 중국 항저우에서 '2025 TAEMIN FANMEETING [CLASS-MATE] in HANGZHOU (2025 태민 팬미팅 [클래스-메이트] 인 항저우)'를 개최했다.

이번 공연은 태민의 첫 중국 단독 팬미팅으로 의미를 더했으며 'CLASS-MATE'라는 타이틀 아래, 다양한 토크와 게임, 이벤트로 구성돼 팬들과 한층 더 가까이 호흡하며 특별한 추억을 쌓았다.

태민은 직접 준비한 중국어 인사로 포문을 열며 현장을 달궜다. 처음 공개하는 사진들로 일상 토크를 이어가는가 하면, 항저우의 음식과 명소, 앨범 비하인드 등 다채로운 주제로 팬들과 소통했다. 이어 빠른 질문과 답변으로 순발력을 뽐내거나 한국 드라마 속 명장면을 직접 재현, 팬들에게 중국어를 배워보는 등 다양한 프로그램에 참여하며 즐거운 시간을 보냈다.

공연 말미에는 추첨을 통한 선물 증정 이벤트가 진행됐고 팬들이 준비한 영상과 합창 이벤트까지 펼쳐지며 현장을 감동으로 물들였다. 태민은 "여러분이 준비해 준 (이벤트)영상 중, '곁에 있는 것만으로 너는 내 청춘이다'라는 말이 마음에 와닿았다. 너무 감사하다. 더 자주 뵙고 싶다"라며 현지 팬에 대한 감사함과 소감을 전했다.

이번 항저우 팬미팅은 태민의 글로벌 행보에 의미를 더했다. 솔로 데뷔 11주년을 맞이한 태민은 지난해 8월부터 올해 4월까지 총 20개국 29개 지역에서 첫 솔로 투어 'Ephemeral Gaze(이페머럴 게이즈)'를 성료했으며, 지난 16일과 17일에는 서울 팬미팅을 개최했다. 이어 오는 9월부터 일본 아레나 투어 '2025 TAEMIN ARENA TOUR [Veil(베일)]'에 돌입, 글로벌 팬들과의 만남을 이어간다.

태민의 일본 아레나 투어는 오는 9월 13일부터 15일까지 카나가와 피아 아레나(PIA ARENA MM)를 시작으로 9월 20일~21일 사가, 10월 4일~5일 시즈오카, 11월 29일~30일 치바, 12월 24일~25일 효고 등 일본 5개 도시에서 11회에 걸쳐 진행된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

2.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

5.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.