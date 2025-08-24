[SCin스타] "불법 아니야?"..'현아♥' 용준형, 파리 길거리서 당…

스포츠조선

[SCin스타] "불법 아니야?"..'현아♥' 용준형, 파리 길거리서 당당 흡연

기사입력 2025-08-24 13:52


[스포츠조선 문지연 기자] 가수 현아, 용준형 부부가 유럽 여행을 즐기고 있다.

현아는 24일 자신의 개인 계정에 용준형과 여행 중인 근황을 담은 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진 속 현아와 용준형은 자유롭게 유럽의 길거리를 다니는 모습. 두 사람의 파리 여행에서 자유로운 매력이 느껴지기도 하지만, 일부 흡연하는 모습이 공개되면서 네티즌의 다양한 의견을 받는 중이다.

현아가 공개한 사진 속 용준형은 길거리에서 자유로운 흡연을 즐기는 모습. 아티스트 부부답게 다양한 포즈를 취하는 차원에서 공개된 사진이겠지만, 이 흡연이 프랑스의 법을 위반한 것 아니냐는 추측도 이어지고 있다. 프랑스 정부가 최근 아동보호 차원에서 어린이가 자주 다니는 해변이나 공원, 학교 근처, 버스 정류장, 스포츠 경기장 등의 야외공간에서의 흡연을 법으로 금지하는 시행령을 발표했기 때문. 이에 용준형이 길거리에서 보여준 모습들이 불법이 아니냐는 추측이다. 용준형이 실제로 담배에 불을 붙였는지는 알 수 없으나, 만약 법을 위반했다면 135유로(약 21만 원)의 과태료를 내야 한다. 다만, 야외 공간 중에서도 카페와 바의 테라스는 흡연 금지 대상에서 제외된다.

한편 현아와 용준형은 지난해 10월 결혼한 뒤 임신설 등에 휩싸이기도 했으나, 최근 현아가 새로운 타투를 공개하며 임신설을 간접적으로 부인했다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



