스포츠조선

'레인보우18' 고우리·조현영 "팀명 씨스타19에서 착안…워터밤 뛰려고 만든 유닛"(컬투쇼)

기사입력 2025-08-24 16:53


'레인보우18' 고우리·조현영 "팀명 씨스타19에서 착안…워터밤 뛰려고 …

[스포츠조선 고재완 기자] "'레인보우18' 이름 '씨스타19'에서 착안."

24일 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에 신곡 'SNS'로 돌아온 레인보우18의 고우리, 조현영이 출연했다.

레인보우18은 유닛에 대해 "행사를 뛰기 위해 만든 유닛"이라고 소개했다. 유닛 팀명을 '씨스타19'에서 착안했다는 고우리는 "씨스타는 19이니, 우리는 18로 갔다"고 밝혔다. 조현영은 "워터밤 출연이 목표였는데 말이 씨가 됐다"며 "속초 워터밤 무대에 오르는게 아직도 꿈같다"는 기쁜 마음을 드러냈다.


'레인보우18' 고우리·조현영 "팀명 씨스타19에서 착안…워터밤 뛰려고 …
레인보우18은 신곡 'SNS'에 대해 'Slow N Steady'의 줄임말로 "천천히, 길고, 높이 날아오르자는 의미"를 담은 곡이라고 설명했다. 레인보우의 히트곡 'A'를 만든 작곡가 스윗튠이 제작한 곡이라고 전했다. 고우리는 "저는 이 노래가 당장 잘 안 돼도 된다. 역주행해서 길고 오랫동안 사랑받는 노래가 되면 좋겠다"고 밝혔다. 이에 조현영은 "물론 당장 잘 되면 더 좋다"고 웃어보였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

2.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

3.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

4.

추성훈, 딸 위해 '라라핑' 변신까지.."사랑! 용돈 아껴 써주세요"

5.

'현빈♥' 손예진, 子 아침식사 정성 넘쳐흐를 듯…"아들맘이란 이런 것"

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

2.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

3.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

4.

추성훈, 딸 위해 '라라핑' 변신까지.."사랑! 용돈 아껴 써주세요"

5.

'현빈♥' 손예진, 子 아침식사 정성 넘쳐흐를 듯…"아들맘이란 이런 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

손흥민 MLS 정복 'HERE WE GO!' 환상적인 데뷔골+MOM에 미국도, 유럽도 '화들짝'..."월드클래스 득점"

3.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

4.

'이제 SON이야, 베컴이야' 손흥민 MLS 첫 골은 환상 프리킥! 美가 더 흥분 "루브르에 걸어야...월드클래스 데뷔골"

5.

손목 뼈가 부러졌는데, 그 통증을 참고 안타까지...베테랑의 눈물 겨운 투혼이, KT 일깨울까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.