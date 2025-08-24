'레인보우18' 고우리·조현영 "팀명 씨스타19에서 착안…워터밤 뛰려고 …

24일 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에 신곡 'SNS'로 돌아온 레인보우18의 고우리, 조현영이 출연했다.
레인보우18은 유닛에 대해 "행사를 뛰기 위해 만든 유닛"이라고 소개했다. 유닛 팀명을 '씨스타19'에서 착안했다는 고우리는 "씨스타는 19이니, 우리는 18로 갔다"고 밝혔다. 조현영은 "워터밤 출연이 목표였는데 말이 씨가 됐다"며 "속초 워터밤 무대에 오르는게 아직도 꿈같다"는 기쁜 마음을 드러냈다.
레인보우18은 신곡 'SNS'에 대해 'Slow N Steady'의 줄임말로 "천천히, 길고, 높이 날아오르자는 의미"를 담은 곡이라고 설명했다. 레인보우의 히트곡 'A'를 만든 작곡가 스윗튠이 제작한 곡이라고 전했다. 고우리는 "저는 이 노래가 당장 잘 안 돼도 된다. 역주행해서 길고 오랫동안 사랑받는 노래가 되면 좋겠다"고 밝혔다. 이에 조현영은 "물론 당장 잘 되면 더 좋다"고 웃어보였다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com