도경완, KBS 후배에 저격 당했다 "장윤정 서브, 난 그렇게 못 살아"…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '사당귀' 도경완이 후배 아나운서 김진웅에게 저격 당했다.
24일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 김진웅이 선배 아나운서 도경완에 의문의 1패를 안기는 모습이 그려졌다.
엄지인은 아나운서 중 결혼을 가장 잘한 후배로 도경완을 뽑으며 "아내가 전국투어 하는 동안 본인은 내조에 힘쓴다. 결혼하고 방송도 늘어났다"라고 칭찬했다.
그러나 이를 들은 김진웅은 고개를 절레절레 흔들며 "난 도경완 선배처럼 못산다"라고 폭탄발언을 해 눈길을 끌었다.
김진웅은 "선배님께 결례인 말일 수도 있지만 전 이렇게 누군가의 서브가 되어서는 못 사는 사람"이라고 도경완을 장윤정의 서브라며 하극상을 벌여 스튜디오를 술렁이게 했다. 엄지인의 경악한 표정에도 아랑곳하지 않고 "저는 경완 선배님처럼 그렇게는 못 살 거 같다"라고 거듭 강조해 도경완을 향한 하극상 발언을 쏟아냈다.
이 모습을 지켜본 롤모델 전현무는 "내가 촬영할 때 솔직하라고 했는데 너무 솔직하네"라고 두 눈을 질끈 감았다. 특히 스튜디오에서 출연진들은 김진웅이 이상형으로 배우 김고은, 원지안, 르세라핌 카즈하를 꼽은 것을 언급하며 "이상형을 만나고 싶으면 서서서서브로 살아야할텐데.."로 팩폭해 웃음을 안겼다.
