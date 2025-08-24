도경완, KBS 후배에 저격 당했다 "장윤정 서브, 난 그렇게 못 살아"…

스포츠조선

기사입력 2025-08-24 18:20


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '사당귀' 도경완이 후배 아나운서 김진웅에게 저격 당했다.

24일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 김진웅이 선배 아나운서 도경완에 의문의 1패를 안기는 모습이 그려졌다.

이날 엄지인은 후배 아나운서인 김진웅, 김종현과 결혼 정보 회사를 찾아갔다.

엄지인은 아나운서 중 결혼을 가장 잘한 후배로 도경완을 뽑으며 "아내가 전국투어 하는 동안 본인은 내조에 힘쓴다. 결혼하고 방송도 늘어났다"라고 칭찬했다.

그러나 이를 들은 김진웅은 고개를 절레절레 흔들며 "난 도경완 선배처럼 못산다"라고 폭탄발언을 해 눈길을 끌었다.


김진웅은 "선배님께 결례인 말일 수도 있지만 전 이렇게 누군가의 서브가 되어서는 못 사는 사람"이라고 도경완을 장윤정의 서브라며 하극상을 벌여 스튜디오를 술렁이게 했다. 엄지인의 경악한 표정에도 아랑곳하지 않고 "저는 경완 선배님처럼 그렇게는 못 살 거 같다"라고 거듭 강조해 도경완을 향한 하극상 발언을 쏟아냈다.

이 모습을 지켜본 롤모델 전현무는 "내가 촬영할 때 솔직하라고 했는데 너무 솔직하네"라고 두 눈을 질끈 감았다. 특히 스튜디오에서 출연진들은 김진웅이 이상형으로 배우 김고은, 원지안, 르세라핌 카즈하를 꼽은 것을 언급하며 "이상형을 만나고 싶으면 서서서서브로 살아야할텐데.."로 팩폭해 웃음을 안겼다.

