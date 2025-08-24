장윤정, ♥도경완 저격한 아나에 분노 "서브? 친분도 없는데"

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 도경완이 후배 아나운서 김진웅에게 저격당한 가운데, 장윤정이 불쾌한 심경을 드러냈다.
장윤정은 24일 개인 계정을 통해 아나운서 김진웅이 남편인 도경완에게 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "난 도경완 선배처럼 못산다. 선배님께 결례인 말일 수도 있지만 전 이렇게 누군가의 서브가 되어서는 못 사는 사람"이라고 말한 내용의 기사를 공유했다.
엄지인은 아나운서 중 결혼을 가장 잘한 후배로 도경완을 뽑으며 "아내가 전국투어 하는 동안 본인은 내조에 힘쓴다. 결혼하고 방송도 늘어났다"라고 칭찬했다.
그러나 이를 들은 김진웅은 고개를 절레절레 흔들며 "난 도경완 선배처럼 못산다"라고 폭탄발언을 해 눈길을 끌었다.
이어 김진웅은 "선배님께 결례인 말일 수도 있지만 전 이렇게 누군가의 서브가 되어서는 못 사는 사람"이라고 도경완을 장윤정의 서브라며 하극상을 벌여 스튜디오를 술렁이게 했다. 엄지인의 경악한 표정에도 아랑곳하지 않고 "저는 경완 선배님처럼 그렇게는 못 살 거 같다"라고 거듭 강조해 도경완을 향한 하극상 발언을 쏟아냈다.
