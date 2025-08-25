"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 …

|
[스포츠조선닷컴 이게은기자] 방송인 도경완 무시 논란에 휩싸인 KBS 아나운서 김진웅이 사과문을 남겼다.
특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 불구하고 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐입니다. 이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠습니다"라고 덧붙였다.
김진웅의 논란의 발언은 24일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 나왔다. 엄지인이 후배 김진웅과 결혼정보업체를 찾아 "남자 후배 중 도경완이 장가를 제일 잘 갔다"라고 하자, 김진웅은 "저는 도경완 선배처럼 못 산다. 선배님께 결례일 수 있지만 누군가의 서브로 못 살 것 같다"라고 말했다.
오늘 방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올립니다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전합니다.
아직까지 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했습니다. 그 결과 해서는 안 될 말을 내뱉고 말았습니다.
특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 불구하고 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐입니다.
이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠습니다. 진심으로 사과드립니다.
joyjoy90@sportschosun.com