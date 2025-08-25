스포츠조선

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

최종수정 2025-08-25 01:51

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 방송인 도경완 무시 논란에 휩싸인 KBS 아나운서 김진웅이 사과문을 남겼다.

25일 김진웅은 "오늘 방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올립니다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전합니다"라고 전했다.

이어 "

특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 불구하고 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐입니다.
이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠습니다"라고 덧붙였다.

김진웅의 논란의 발언은 24일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 나왔다. 엄지인이 후배 김진웅과 결혼정보업체를 찾아 "남자 후배 중 도경완이 장가를 제일 잘 갔다"라고 하자, 김진웅은 "저는 도경완 선배처럼 못 산다. 선배님께 결례일 수 있지만 누군가의 서브로 못 살 것 같다"라고 말했다.


"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 …
방송 후 장윤정은 "친분도 없는데 허허 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이 나 '장난'으로 포장될 수 없습니다. 가족 사이에 '서브'는 없습니다"라며 김진웅 발언에 불쾌감을 드러냈다. 몇 시간 후에는 김진웅에게 직접 연락이 왔다며 "조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락 한다면서 사과의 말을 전해왔습니다. 사과 하는데에는 용기가 필요 했을테고 사과를 해 오면 그 마음을 생각 해서라도 받아야 한다고 생각합니다. 긴 말 하지 않겠습니다. 앞 날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바라겠습니다"라고 전했다.

다음은 김진웅 사과문 전문

오늘 방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올립니다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전합니다.

아직까지 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했습니다. 그 결과 해서는 안 될 말을 내뱉고 말았습니다.


특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 불구하고 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐입니다.

이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠습니다. 진심으로 사과드립니다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

2.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

3.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

4.

은지원, '1박 2일' 원년 멤버 지상렬 하차 이유 밝혔다.."연기한다고 관둬"

5.

장윤정, ♥도경완 저격한 아나에 분노 "서브? 친분도 없는데"

연예 많이본뉴스
1.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

2.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

3.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

4.

은지원, '1박 2일' 원년 멤버 지상렬 하차 이유 밝혔다.."연기한다고 관둬"

5.

장윤정, ♥도경완 저격한 아나에 분노 "서브? 친분도 없는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

3.

"저걸 어떻게 막아!" 손흥민 '환상 프리킥골', 댈러스 골키퍼 SON에 실점 뒤 '절레절레' 한숨

4.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

5.

손흥민 MLS 정복 'HERE WE GO!' 환상적인 데뷔골+MOM에 미국도, 유럽도 '화들짝'..."월드클래스 득점"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.