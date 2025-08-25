김종국, 충격의 '런닝맨' 결혼발표 현장…유재석 결혼식 사회→송지효 눈물…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 터보 김종국의 공식 결혼 발표 현장이 공개됐다.
김종국은 "저는 생일 챙기는 것도 싫어해서 조용히 하고 싶다"고 말했지만, 절친 하하는 큰 충격을 받았다. 별과의 결혼소식을 뒤늦게 알렸던 하하로서는 일종의 복수를 당한 모양새가 됐다. 김종국은 "얘한테 배신감 많이 느껴서 끝까지 얘기 안 하려고 했다"고 너스레를 떨었다.
유재석은 "그동안 새해 되면 '종국이가 언제 결혼하나'했는데 드디어 결혼하게 됐다. 잘 살아라"라고 덕담을 건넸다.
예비신부는 비연예인으로, 신상에 대해서는 밝히지 않았다. 그러나 네티즌들은 김종국의 'LA여친설'을 떠올리며 '38세 화장품 회사 CEO로 LA에 거주중', '일타 영어강사의 딸로 김종국과는 띠동갑'이라는 등의 의견을 내놨다. 이와 관련 김종국 측은 "사생활이라 잘 알지 못한다"며 말을 아꼈다.
김종국은 9월 5일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 이후 김종국이 최근 62억 전액 현금을 주고 매입한 서울 강남구 논현동 소재 고급 빌라에서 신혼생활을 시작한다.
