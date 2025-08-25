이세영 "성형에 1억 썼는데…가슴 필러 맞고 한쪽 가슴 흘러내려"[SC리…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 개그우먼 이세영이 성형 비하인드를 털어놨다.
이세영은 "이 얼굴로 이십몇년 살아왔으니 다른 얼굴로도 남은 인생을 살아보고 싶어 성형을 했다. 더 성형하고 싶은 부분은 있는데 개그우먼을 못할까봐 고민 중이다. 성형 후 안면 근육이 잘 안움직이거나 돼지코를 못 하거나 포기할 부분이 생기기 때문"이라며 "성형 수술 비용만 B사 고급차량(약 1억 5000만원) 정도 썼다"고 고백했다.
이세영은 일본인 남자친구와 공개 열애를 하며 커플 유튜버로 활동했으나 파혼의 아픔을 겪었다. 그는 "결혼을 앞두고 나는 어머니가 아파서 한국을 떠날 수 없었고 남자친구는 일본에 가야하는 상황이 됐다. 유튜브 운영도 못하고 서로 서운함이 쌓였다. 이게 해결되지 않는다면 (결혼은) 무리라고 생각해서 쿨하게 헤어졌다"고 설명했다. 또 "당장 결혼할 생각은 없다. 앞으로 남자친구가 생겨도 공개연애는 안할 것"이라고 못 박았다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com