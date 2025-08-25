스포츠조선

이세영 "성형에 1억 썼는데…가슴 필러 맞고 한쪽 가슴 흘러내려"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-25 08:00


이세영 "성형에 1억 썼는데…가슴 필러 맞고 한쪽 가슴 흘러내려"[SC리…

[스포츠조선 백지은 기자] 개그우먼 이세영이 성형 비하인드를 털어놨다.

24일 유튜브 채널 나무미키 흥신소에는 '성형에 1억 써서 미녀 된 개그우먼 이세영! 죽다 살아난 성형 부작용!'이란 제목의 영상이 공개됐다.

이세영은 쌍꺼풀 코 가슴 수술을 받았다고 고백한 바 있다. 특히 그는 가슴 수술로 A컵에서 D컵~E컵이 됐다며 수술 과정을 공개해 화제를 모았다.

이세영은 "이 얼굴로 이십몇년 살아왔으니 다른 얼굴로도 남은 인생을 살아보고 싶어 성형을 했다. 더 성형하고 싶은 부분은 있는데 개그우먼을 못할까봐 고민 중이다. 성형 후 안면 근육이 잘 안움직이거나 돼지코를 못 하거나 포기할 부분이 생기기 때문"이라며 "성형 수술 비용만 B사 고급차량(약 1억 5000만원) 정도 썼다"고 고백했다.


이세영 "성형에 1억 썼는데…가슴 필러 맞고 한쪽 가슴 흘러내려"[SC리…
성형으로 제2의 인생을 얻었지만, 과정은 쉽지 않았다. 지옥 같은 성형 부작용이 그를 괴롭히기도 했었다.

이세영은 "가슴 필러를 맞고 운동하다가 바벨에 맞았다. 사흘 후 가슴 한쪽이 내려앉았다. 시간이 지날수록 계속 내려가서 더 흘러내릴까봐 넥타이로 묶고 다녔다. 결국 가슴을 째고 (필러를) 다 긁어냈다. 1000만원어치 필러를 하수구로 흘려보냈고 보형물로 가슴 재수술을 했다. 만족스럽다"고 전했다.

이세영은 일본인 남자친구와 공개 열애를 하며 커플 유튜버로 활동했으나 파혼의 아픔을 겪었다. 그는 "결혼을 앞두고 나는 어머니가 아파서 한국을 떠날 수 없었고 남자친구는 일본에 가야하는 상황이 됐다. 유튜브 운영도 못하고 서로 서운함이 쌓였다. 이게 해결되지 않는다면 (결혼은) 무리라고 생각해서 쿨하게 헤어졌다"고 설명했다. 또 "당장 결혼할 생각은 없다. 앞으로 남자친구가 생겨도 공개연애는 안할 것"이라고 못 박았다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

스포츠 많이본뉴스
1.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

2.

'얼마나 안좋길래' 김혜성이 연봉 236억 타자 밀어내나? "감독 공개적 언급"

3.

한준수는 왜, 1점차 9회말 2사 만루 3B1S에서 '홈런용 실투'를 안 치고 탄식했을까

4.

KIA 5년 만에 30홈런 외국인 타자 배출…LG 톨허스트 15이닝 무실점 끝[광주 레코드]

5.

'노시환 넘겼다! 한화가 역전했다!' 6연패 → 2연승, 1위 탈환 시동 걸었다[대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.