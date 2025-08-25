스포츠조선

[SC무비] '귀멸의 칼날', 개봉 첫 주 주말 박스오피스 정상…'좀비딸' 500만 돌파

최종수정 2025-08-25 09:00

사진 제공=와이드 릴리즈㈜, NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이 개봉 첫주 주말 박스오피스 1위에 올랐다.

25일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 22일부터 24일까지 162만 3273명이 관람했다. 누적관객수는 164만 9235명이다.

22일 개봉한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 혈귀의 본거지 무한성에서 펼쳐지는 귀살대와 최정예 혈귀들의 최종 결전 제1장을 그린 영화로, 올해 최고 오프닝 스코어를 경신하며 극장가를 장악했다.

2위는 27만 2229명을 동원한 '좀비딸'로, 누적관객수는 500만 6254명이다. 이는 2025년 국내 개봉작 중 최초의 500만 관객 돌파이자, '베테랑2' 이후 약 11개월 만에 극장가에 내린 단비 같은 500만 소식이다. 또한 2023년 여름 최고 흥행작 '밀수'(36일)보다 빠른 속도이며 2024년 여름 최고 흥행작 '파일럿'의 최종 스코어(471만 8036명)를 넘어선 기록이다. 올해 한국영화 중 사전 예매량 최고 기록을 세운 데 이어, 역대 한국 코미디 영화 중 최고 오프닝을 기록한 '좀비딸'은 'F1 더 무비'와 '미션 임파서블: 파이널 레코닝'을 제치고 2025년 최고 흥행 영화의 타이틀을 차지했다. 여기에 올해 최장기간(23일) 연속 박스오피스 1위까지 세우며 연일 신기록을 써내려가고 있다.

지난달 30일 개봉한 '좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 코믹 드라마다. '인질'의 필감성이 메가폰을 잡았으며, 조정석, 이정은, 조여정, 윤경호, 최유리 등이 출연했다.

3위는 15만 1293명이 관람한 영화 'F1 더 무비'다. 누적관객수는 450만 6247명이다. 6월 25일 개봉한 'F1 더 무비'는 최고가 되지 못한 베테랑 드라이버 소니 헤이스가 최하위 팀에 합류해 천재적인 신예 드라이버와 함께 일생일대의 레이스를 펼치는 영화다. 조셉 코신스키 감독이 메가폰을 잡았으며, 브래드 피트가 출연했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

