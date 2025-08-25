스포츠조선

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

기사입력 2025-08-25 11:01


[스포츠조선 고재완 기자] 결국 장윤정의 용서로 사태는 마무리됐다.

지난 24일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 김지웅 KBS아나운서의 말이 발단이었다. 이날 방송에서 엄지인 KBS 아나운서는 후배들의 연애를 돕고자 결혼정보회사에 방문한 모습이 그려졌다. 엄지인은 "남자 후배 중 '장가 제일 잘 갔다' 싶은 후배는 도경완이다. 아내 장윤정이 전국투어 하는 동안 내조 열심히 하고 결혼 뒤 방송도 더 많이 한다"고 칭찬했다. 그러자 김진웅 아나운서는 "난 도경완 선배님처럼 못 산다. 선배님께 결례일 수도 있지만 나는 그렇게 누군가의 서브로는 못 산다"고 말했다.

이에 당사자 장윤정이 일침을 놨다. 장윤정은 이날 자신의 개인 계정에 "친분도 없는데. 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이나 '장난'으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 '서브'는 없다"고 지적했다.

이에 김 아나운서는 장윤정에게 직접 사과한 것으로 알려졌다. 장윤정은 뒤이어 "많은 분들께서 제 글에 공감해주고 속상했던 마음 달래줘서 감사의 말씀 올린다"며 "조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔다. 사과하는데 용기가 필요했을테고 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다"고 말했다.


이어 그는"긴 말 하지 않겠다. 앞날에 여유 행복 행운이 깃들길 바란다"고 말했다.

김 아나운서는 자신의 개인 계정에도 "경솔한 발언으로 도경완 장윤정 선배님께 심려 끼쳐 드려 사과의 말씀 올린다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전한다"며 "아직까지 경험도 부족하고 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다. 그 결과 해서는 안될 말을 내뱉고 말았다"고 전했다.

또 그는 "도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 제가 큰 폐를 끼치게 돼 송구한 마음 뿐이다. 이번 일로 사려깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠다"고 사과했다.

한편 장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

