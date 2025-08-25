'고백의 역사' 남궁선 감독 "공명? 큰 곰 젤리 같아, 신은수는 폭발적…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 남궁선 감독이 넷플릭스 영화 '고백의 역사'의 캐스팅 비하인드를 공개했다.
'고백의 역사'는 짝사랑과 고백을 소재로 한 영화로, 누구나 공감할 수 있는 감정을 담아냈다. 연출을 맡은 남 감독은 "작품의 제목에 여러 가지 의미가 담겨있다. 우리가 살면서 고백할 때가 많지 않나. 어르신들은 뭔가 고백할 일이 있으면 '뭐 잘못했어?'하고 물어보시고, 학생들은 주로 사랑을 고백한다"며 "많은 분들이 세리와 친구들을 보면서 각자의 고백 역사를 돌아볼 수 있었으면 좋겠다"고 밝혔다.
이어 캐스팅 비화도 전했다. 남 감독은 "저희 영화가 맑고 건강한 이미지이기 때문에 그런 배우들과 함께 하고 싶었다. 공명은 해맑고 바른 이미지인데, 약간의 시큰둥한 측면도 있다고 봤다. 겉으로는 큰 곰돌이 젤리처럼 귀엽지만, 내면에 있는 시큰둥한 모습을 잘 살리고 싶었다. 신은수는 부끄러워하는 모습을 보는데 딱 세리 같았다. 성격도 투명해서 겉으로 티가 많이 난다. 발끈하면 발끈하고, 부끄러우면 부끄러워한다. 또 사투리마저 곧 잘하는 걸 보고 놀랐다. 세리라는 캐릭터가 은수를 만나 폭발적으로 귀여워졌다"고 만족감을 표했다.