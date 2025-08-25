스포츠조선

[공식] '김연아♥' 고우림, 콘서트서 발목부상 "인대손상"(전문)

기사입력 2025-08-25 13:06


[공식] '김연아♥' 고우림, 콘서트서 발목부상 "인대손상"(전문)

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 포레스텔라 고우림이 콘서트 도중 발목 부상을 당했다.

소속사 비트인터렉티브는 24일 "고우림이 23일 '더 웨이브 인 대구' 콘서트 중 발목 부상을 입었다"고 밝혔다.

고우림은 공연 종료 후 가까운 병원으로 이동해 진료를 받았고, 검사 결과 인대 손상 소견이 있었다. 고우림은 전문의 권고사항에 따라 '더 웨이브 인 대구' 둘째날 공연은 최대한 안정을 취하며 진행했다.

고우림은 2022년 10월 피겨스케이팅 선수 출신 김연아와 결혼했다. 그는 5월 육군 군악대 복무를 마치고 만기 전역했다.

다음은 고우림 측 입장 전문.

안녕하세요. 비트인터렉티브입니다.

포레스텔라 'THE WAVE in Daegu' 콘서트 중 포레스텔라 멤버 고우림님 발목 부상 관련하여 공지드립니다.

포레스텔라 멤버 고우림님이 23일 토요일 'THE WAVE in Daegu' 콘서트 중 발목 부상을 입었습니다. 공연 종료 후 가까운 병원으로 이동하였고, 검사 결과 인대 손상 소견이 있었습니다.


전문의의 권고사항에 따라 금일 예정된 'THE WAVE in Daegu' 24일 일요일 둘째 날 공연은 최대한 아티스트의 안정을 고려해 무대에 참여할 예정입니다.

당사는 앞으로도 아티스트의 건강과 회복을 최우선으로 고려하여 하루빨리 건강히 무대에 설 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

포레스텔라의 무대를 기다려주신 팬 여러분들께 너른 양해 부탁드립니다.

감사합니다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

2.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

3.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

4.

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

5.

'전처 딸 파양' 김병만, 친자녀·♥아내 당당히 공개 "세상 하나뿐인 여자"

연예 많이본뉴스
1.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

2.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

3.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

4.

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

5.

'전처 딸 파양' 김병만, 친자녀·♥아내 당당히 공개 "세상 하나뿐인 여자"

스포츠 많이본뉴스
1.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

2.

'엄청난 반전' 1티어 피셜! 김민재 매각 철회→뮌헨 결국 대체자 못찾았다…'KIM의 폭발적인 드리블' 극찬 세례

3.

5회까지 노히트 행진중이었는데... 3연속 안타로 2실점 패전. 하필 도루 1위에게 첫 안타→도루 신경쓰다 직구에 3루타 쾅[SC 포커스]

4.

"9번 아이언으로 PK 찬게 문제" 심판 탓 NO!→실축한 브루노에 쏟아진 '폭풍 비난'…"나만의 루틴 있는데 심판이 사과 안 해 화나"

5.

'한국 위해 독일 국대 포기' 혼혈 옌스 카스트로프, 분데스리가 데뷔 성공!...9월 국대 발탁? '금일 발표'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.