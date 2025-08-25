"도경완은 장윤정 서브" 김진웅 발언 후폭풍?…다시보기 '삭제 엔딩'[S…

스포츠조선

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅 발언 후폭풍?…다시보기 '삭제 엔딩'[SC이슈]

기사입력 2025-08-25 13:12


사진=KBS 제공

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] KBS 김진웅 아나운서가 출연한 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 일부 회차가 다시보기 서비스에서 제외됐다.

25일 웨이브 측은 KBS 2TV '사당귀' 일부 에피소드의 다시보기 서비스를 중단한다고 밝혔다.

중지된 회차는 165-167회, 248회, 251-253회, 320회 등이며, 이 중 320회는 최근 논란이 된 김진웅이 "도경완은 장윤정의 서브"라고 발언해 논란이 일었던 편이다.

현재 KBS 공식 홈페이지에서도 해당 회차는 삭제된 상태다.

다만 이번 조치가 김진웅의 발언 논란과 직접적 관련이 있는지에 대해서는 "확인 중"이라는 입장을 전했다.

앞서 김진웅은 방송에서 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 누군가의 서브로는 못 산다"는 발언으로 비판을 받았다.

장윤정은 SNS를 통해 "상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담으로 포장될 수 없다"며 불쾌감을 드러냈고, 이후 김진웅은 장윤정·도경완 부부에게 사과했다.

김진웅은 자신의 SNS를 통해 "오늘 방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올립니다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전합니다"라고 전했다.


이어 "특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 불구하고 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐입니다. 이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠습니다"라고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com

