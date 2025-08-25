스포츠조선

[SCin스타] 소녀시대 서현, 해변서 드러낸 잘록한 허리…러블리+섹시美

기사입력 2025-08-25 13:59


[스포츠조선 조민정 기자] 소녀시대 서현이 근황을 전하며 시선을 사로잡았다.

서현은 25일 자신의 SNS에 "still cherished"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 바닷가를 배경으로 한 이번 근황 사진에서 서현은 핑크빛 의상을 입고 잘록한 허리를 드러내며 러블리하면서도 섹시한 매력을 동시에 뽐냈다. 또 카메라를 향해 귀여운 포즈까지 취하며 팬심을 흔들었다.

영상 속에서도 환한 미소와 자연스러운 제스처로 '만능 여신'다운 존재감을 발산한 서현은 한층 더 성숙해진 분위기로 눈길을 끌었다.

한편 서현은 지난달 종영한 KBS 2TV 드라마 '남주의 첫날밤을 가져버렸다'에서 주연을 맡아 활약했으며 현재 차기작을 검토 중이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



