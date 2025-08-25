[공식]이하늬, 두 아이 엄마됐다…"24일 건강하게 출산, 평안히 회복 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이하늬가 두 아이의 엄마가 됐다.
이어 "현재 산모와 아이 모두 건강하며, 가족들의 사랑과 돌봄 속에서 평안히 회복 중"이라고 알렸다.
그러면서 "그동안 기도와 마음을 모아주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 "앞으로도 이하늬 배우와 가정을 따뜻한 축복과 사랑으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"고 했다.
2021년 12월 비연예인과 결혼해 이듬해 6월 첫째 딸을 얻은 이하늬는 이번에 3년 만에 둘째를 품에 안게 됐다. 특히 이하늬는 출산 직전까지도 예정된 스케줄을 소화하며 프로다운 면모를 보여줬다. 지난 18일 열린 넷플릭스 시리즈 '애마' 제작발표회에는 당초 비대면으로 참석할 예정이었으나, 만삭의 몸으로 직접 현장을 찾기도 했다.
2006년 '제50회 미스코리아 선발대회'로 데뷔한 이하늬는 영화 '극한직업', 드라마 '열혈사제' 시리즈, '원더 우먼', '밤에 피는 꽃' 등 다수의 작품에서 연기력을 인정받으며 활발히 활동해왔다. 지난 22일부터는 넷플릭스를 통해 공개된 '애마'로 대중을 만나는 중이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com