[인터뷰①]'밥값은 해야지' 송준섭 PD "♥에 빠진 곽준빈, 추성훈에 연애 상담도"

기사입력 2025-08-25 15:48


송준섭 PD(왼쪽), 곽준빈. 사진 제공=ENA, EBS. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] '추성훈의 밥값은 해야지' 송준섭 PD가 최근 열애 사실을 알린 곽준빈을 언급했다.

송준섭 PD는 25일 서울 마포구 상암동에 위치한 ENA 본사에서 스포츠조선과 만나 "곽준빈 씨가 최근 타 방송에서 열애를 인정했는데, 저희 프로그램에서는 추성훈 씨한테 연애 상담을 받는 장면이 나올 예정"이라고 했다.

ENA와 EBS의 공동제작 예능 '추성훈의 밥값은 해야지'는 '아조씨' 추성훈이 현지에서 직접 극한직업을 체험하며 땀 흘려 번 돈으로 밥 한 끼를 해결하는 리얼 생존 여행기로, EBS의 송준섭 PD와 ENA의 안제민 PD가 연출을 맡았다.

송 PD는 '곽준빈의 세계 기사식당'에 이어 '추성훈의 밥값은 해야지'로 두 번째 호흡을 맞췄다. 이에 그는 "곽준빈 씨는 저에게 고정슬롯 같은 존재다. 아직 페르소나는 찾고 있는 중이다(웃음). 제가 유일하게 편하게 개인적으로 연락할 수 있는 연예인이다. 처음부터 프로그램을 만들 때 준빈 씨를 빼놓고 생각 안 했다(웃음). 근데 다 섭외해놓고 보니, 가장 중요한 일은 안 했더라. 준빈 씨 소속사에 이야기를 안 해서 소속사 실장님도 어이없어하셨다"고 말했다.

특히 곽준빈은 최근 MBN·채널S '전현무계획2'에서 열애 사실을 알려 화제를 모으기도 했다. 송 PD는 "준빈 씨가 타 방송에서 열애 사실을 공개했는데, 저희 방송에서도 곧 나갈 예정이다. 추성훈 씨한테 연애 상담받는 장면이 나온다. 인생 선배로서 고민을 상담해 줄 예정이다"고 밝혔다.

이어 안제민 PD는 "곽준빈 씨가 유튜버가 아니라 프로 방송인이 다 된 것 같다. 예를 들어 '아! 어떡해' 같은 감탄사도 카메라 바로 앞에서 하더라. 만약 카메라 동선을 체크 못하면 카메라에 찍히지 않는 곳에서 할 수도 있었는데, 그걸 보면서 더 이상 유튜버로 보지 않게 됐다"고 감탄을 표했다.

한편 ENA, EBS '추성훈의 밥값은 해야지'는 매주 토요일 오후 7시 50분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

