이소은 "코로나때 美출산, 하루만에 퇴원하라고…韓조리원 너무 그리웠다"(…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 이소은이 남편과의 러브스토리와 딸 출산 당시를 떠올렸다.
이소은은 "200년 4월생인데 태어날 때 코로나 때문에 뉴욕이 완전 락다운됐던 시기였다. 그래서 그런가 강인한 애가 나왔다"며 "저희 남편이 의료진인데 안에 못 들어온다고 해서 무너졌다. 뉴욕을 떠나 시댁 근처에 있는 자그마한 병원에서 아이를 낳았다. 거기서는 들어올 수 있었지만 24시간 만에 퇴원하라고 해서 일주일 만에 뉴욕에 왔다"고 설명했다.
"우리 같은 해, 같은 달(98년 10월)에 데뷔했다. 신인들만 했던 같은 활동을 같이 했다. 지방 공연, 라디오에 갔다"고 이지혜와의 인연을 소개한 이소은은 "중2때 곡을 써서 창작 가요제에 나갔다. 1,2차 통과돼서 파이널 리스트가 됐는데 그 방송을 윤상 오빠가 보고 연락이 왔다. 그때 윤상 오빠가 승환 오빠 소속사에 잠깐 소속돼 있을 때였다. 그래서 거기서 데뷔하게 됐다"고 회상했다.
