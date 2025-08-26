'이대호♥' 아내, 21살에 소변통 갈아주며 내조.."'이 여자다' 생각…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] SBS '동상이몽 2-너는 내 운명' 400회 특집 릴레이로 출격한 이대호, 신혜정이 서로를 향한 애틋한 사랑으로 감동을 안겼다.
이날 이대호는 운동하는 아들을 챙기는 아내에게 사사건건 "나는?"을 덧붙이며 폭풍 질투를 하는가 하면 아내의 관심을 갈구했다. 심지어 선크림도 아내가 직접 발라주기도 했다. 신혜정은 "로션, 선크림도 발라줘야 바르고, 약도 따서 입에 넣어줘야 먹는 스타일"이라면서 "제가 계속 해주다보니 그걸 받고 싶어서 더 안 하는 것 같다"고 했고, 이대호는 이를 쿨하게 인정해 웃음을 유발했다. 이런 아내의 내조는 현역 때 더 철저했다는데.
신헤정은 식단 관리는 물론 미연의 상황을 방지하기 위해 영양제 성분을 트레이너에게 확인하고 도핑 관련 사이트에서 직접 확인하는 등 꼼꼼하게 관리했다고 밝혀 감탄을 안겼다.
|
이대호는 "할머니가 보내주신 사람인가 생각이 들었다. 이 사람이다, 이 여자다 생각했던 것 같다"라면서 "누구에게 사랑을 받고 누가 나를 지켜준다는 것. 나를 걱정해주는 여자친구가 있다는 자체만으로 행복했다"며 당시를 회상했다. 그러면서 이대호는 "이렇게 해줬으니까 더 행복하게 해줘야지 그때 마음먹은 것 같다. 그게 사랑이었던 것 같다. 고마웠다. 그때부터 보호자였다. 지금까지도"라며 진심을 고백했다. 어린 나이에도 서로를 애틋하게 생각했던 두 사람의 운명 같은 이야기는 감동을 안기며 이날 분당 시청률 5.6%로 '최고의 1분'을 차지하기도 했다.
마지막으로 이대호는 "아내를 안 만났다면 저도 이 자리에 없었을 것. 힘들 때 만나서 서로 의지하고 같이 고생하고 같이 키워왔다"며 고마움을 드러냈다. 이에 신혜정은 "남편은 항상 우리는 같이 성장해왔다 하는데"라며 말을 이어가다 감정이 복받친 듯 눈물을 왈칵 쏟았다. 이어 신혜정은 "제가 크게 예쁜 사람도 아니고 뭐가 특별히 잘난 것도 아닌데 늘 저희 남편은 예쁘다, 자기가 최고라고 한다. 늘 저를 먼저 앞에 세워준다. 나를 빛나게 해주는 사람이다. 이 자리를 빌려 고맙다고 말하고 싶다"고 속마음을 밝혔다.
shyun@sportschosun.com