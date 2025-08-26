스포츠조선

'2025 펍지 위클리 시리즈 페이즈 2', 26일 개막

기사입력 2025-08-26 09:35


'2025 펍지 위클리 시리즈 페이즈 2', 26일 개막



크래프톤은 '배틀그라운드' e스포츠의 국내 프로 대회인 '2025 펍지 위클리 시리즈(PWS) 페이즈 2'를 개최한다고 26일 밝혔다.

2025 PWS 페이즈 2는 하반기 시즌으로, 위클리 스테이지와 라스트 찬스를 거쳐 파이널에서 최종 우승팀을 가린다. 위클리 스테이지는 26일부터 9월 20일까지 매주 화요일, 목요일, 토요일에 온라인으로 열리며, 하루 6매치씩 총 12일간 진행된다. 매주 16개 프로팀과 아마추어 예선을 통해 선발된 8개 팀 등 총 24개 팀이 참가한다. 아마추어 예선은 매주 월요일 진행되며, 결과에 따라 진출 팀이 유동적으로 바뀐다.

위클리 스테이지에서는 매치 순위, 주간 1위, 주간 킬 리더 팀 등을 기준으로 '펍지 글로벌 챔피언십(PGC) 포인트'가 부여된다. 종료 후 포인트 상위 15개 팀은 파이널에 직행하며, 나머지 16개 팀은 라스트 찬스에 출전해 마지막 진출권을 다툰다.

라스트 찬스는 9월 23일 하루 동안 온라인으로 열리며, 40점 이상을 먼저 획득한 팀이 해당 매치를 승리할 경우 경기가 종료되고 그 팀이 파이널에 진출한다.

파이널은 9월 27~28일 서울 잠실 DN 콜로세움에서 유관중 경기로 진행된다. 진출한 16개 팀은 양일간 총 12매치를 통해 순위에 따른 PGC 포인트를 추가로 획득하며, 대회 전체 기간 동안 가장 많은 킬 또는 치킨을 기록한 팀에게는 추가 점수가 부여된다. 위클리 스테이지와 파이널에서 획득한 포인트를 합산해 최종 1위 팀이 우승을 차지한다.

이번 대회 포인트 상위 3개 팀은 하반기 국제 대회 '펍지 글로벌 시리즈(PGS) 9·10' 출전권을 획득하며, 연간 누적 포인트 상위 팀은 연말 'PGC 2025'에 진출하게 된다.

총상금은 1억 500만 원으로, 우승팀에게는 1000만 원이 주어진다. 위클리 스테이지에서는 일자별 1위 팀에 300만 원, 매치 승리 팀에 50만 원이 지급되며, 파이널에서는 매치 승리 팀에 100만 원, MVP에게는 100만 원의 개인 상금이 수여된다. 2025 PWS 페이즈 2는 매 경기일 오후 7시에 시작되며, '배틀그라운드' e스포츠 공식 유튜브, 치지직, SOOP(숲), 네이버 e스포츠 채널을 통해 중계된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

