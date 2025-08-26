스포츠조선

종영 D-2 ‘착한 사나이’ 이동욱·이성경, 애틋 고백 “아쉽고 감사하다”

최종수정 2025-08-26 09:56

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 금요시리즈 '착한 사나이'(연출 송해성·박홍수, 극본 김운경·김효석, 제작 하이브미디어코프·TME그룹)가 단 2회만을 남겨두고 있다. 회를 거듭할수록 가슴 저릿한 로맨스와 예측 불가한 전개로 몰입을 높여온 만큼, 주연 배우 이동욱과 이성경이 직접 종영 소감을 전하며 마지막을 예고했다.

이동욱은 극 중 원치 않았지만 건달이 될 수밖에 없었던 박석철 역을 맡아 처절한 현실에 찌든 남자의 얼굴과 첫사랑을 다시 만나 희망을 되찾은 소년 같은 얼굴을 오가며 강렬한 연기를 보여줬다.

그는 "무더운 여름 동안 '착한 사나이'를 시청해 주셔서 감사하다. 최선을 다했기에 부족한 점이 있더라도 따뜻하게 기억해 주셨으면 한다"며 "동료 배우들, 감독님과 스태프분들께 진심으로 감사드린다. 남은 여름 건강히 보내시길 바란다"고 소감을 남겼다. 초반부터 최대의 미스터리였던 '석철을 찌른 범인'의 정체가 드러난 상황, 그가 인생의 매듭을 풀고 사랑과 꿈을 되찾을 수 있을지 관심이 집중된다.

이성경은 첫사랑 강미영으로 분해 현실의 벽과 사랑의 감정 사이에서 요동치는 캐릭터를 세밀하게 그려내며 공감을 이끌었다.

그는 "벌써 미영이를 보내야 한다니 너무 아쉽다. 시청자분들도 끝까지 미영이를 응원해 주셨으면 한다"며 "촬영 현장의 모든 순간이 소중한 추억이었다. 이 드라마가 올여름 시청자분들의 좋은 기억으로 남길 바란다"고 전했다. 이어 "미영이 과연 현실과 사랑, 운명 앞에서 어떤 선택을 할지 끝까지 지켜봐 달라. 만약 자신이 미영이라면 어떤 결정을 내릴지 함께 고민하며 본다면 더 큰 공감을 느낄 수 있을 것"이라고 덧붙이며 최종회 관전 포인트를 짚었다.

JTBC 금요시리즈 '착한 사나이'는 13·14회는 오는 29일(금) 오후 8시 50분, 2회 연속 방송된다.
