박보검, 아이돌급 투어 규모…마닐라·방콕 단독 팬미팅, 1만명 만났다

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박보검이 글로벌 팬들과의 여정을 이어가고 있다.
박보검은 방콕 팬들과도 애틋한 재회를 마쳤다. 태국 방문에 대한 진솔한 감상과 함께 여행 스타일을 알려주며 더욱 친근하게 다가갔고, 여러 미션을 통해 객석과도 가깝게 소통하며 특별한 추억을 쌓았다. 마닐라와 방콕 모두에서 현지 노래를 신청 받아 가창하며 남다른 감동을 선사하기도 했다.
뜨거운 성원에 힘입어 국내 팬미팅 앙코르 공연 개최도 확정 지었다. 오는 10월 11일(토) 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] FINAL IN SEOUL'로 다시금 국내 팬들을 만날 예정이다.
국내 팬미팅 앙코르 공연 티켓은 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다. 9월 1일(월) 오후 8시 오픈되는 선 예매 티켓은 박보검 공식 팬카페 가입자 중 일정 기준을 충족한 사람에 한해 구매 가능하며, 일반 예매는 9월 3일(수) 오후 8시에 오픈된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com