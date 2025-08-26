스포츠조선

'김연아♥' 고우림도 사는 거 똑같네 "아직 싸운적 없지만..일방적으로 혼나"('톡파원25시')

기사입력 2025-08-26 10:17


'김연아♥' 고우림도 사는 거 똑같네 "아직 싸운적 없지만..일방적으로 …

[스포츠조선 조지영 기자] 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와 행복한(?) 신혼 생활을 고백했다.

지난 25일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 태국 방콕을 5000밧으로 즐기는 방법부터 오싹한 일본 도쿄 납량 특집까지 다채로운 랜선 여행 콘텐츠로 시청자들을 사로잡았다.

특히 이날 스튜디오에는 포레스텔라 고우림이 함께해 눈길을 끌었다. 앞서 고우림은 지난 2018년 올댓스케이트 아이스쇼에 포레스텔라가 초청가수로 출연하면서 김연아와 인연을 맺고 이후 연인으로 발전, 3년간 교제 끝에 지난 2022년 10월 결혼했다.


'김연아♥' 고우림도 사는 거 똑같네 "아직 싸운적 없지만..일방적으로 …
올해로 결혼 3년 차를 맞은 고우림은 여전히 신혼 느낌을 가진다며 "내가 결혼 후 군 복무에 들어가서 18개월간 집을 비웠다. 그래서 신혼이 길어진 느낌이 있다. 게다가 둘 다 차분한 성격이니까 한결같이 신혼 생활을 유지하는 것 같다"고 밝혀 모두의 부러움을 자아냈다.

특히 고우림은 "결혼 3년 차, 김연아와 싸울 때가 있냐?"라는 MC들의 질문에 "집안일 패턴이 달라 문제를 겪기는 하지만 아직 싸운 적은 없다"고 답해 궁금증을 유발했다.

고우림은 "예를 들어 집에 손님이 올 때 아내는 보이는 곳 위주로 먼저 청소를 하는 편인데 나는 안방 먼저 청소를 한다. 아내와 나의 우선순위가 달랐다. '이런 걸 우선순위로 해야 같이 사는 사람으로서 힘을 느끼는구나'를 배워가고 있다. 그렇지만 싸운 적은 없다. 그런데 생각해보니 내가 혼난 거였다"고 고백했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 전처 향한 '충격 폭로'…"경제권·통장·보험까지 빼앗겼다"

2.

김희철, 동해 고소 논란 심경고백 "온몸이 두들겨 맞은 듯"[SCin스타]

3.

6백만원 넘는 싸이 콘서트 티켓 버렸다고?…'흠뻑쇼' 표 80장 받은 소방관 진술[종합]

4.

'이대호♥' 아내, 21살에 소변통 갈아주며 내조.."'이 여자다' 생각 들었다"

5.

김병만, 미모 ♥아내+딸·아들 첫 공개 "날 일으켜 세워준 구세주" ('조선의 사랑꾼')[종합]

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 전처 향한 '충격 폭로'…"경제권·통장·보험까지 빼앗겼다"

2.

김희철, 동해 고소 논란 심경고백 "온몸이 두들겨 맞은 듯"[SCin스타]

3.

6백만원 넘는 싸이 콘서트 티켓 버렸다고?…'흠뻑쇼' 표 80장 받은 소방관 진술[종합]

4.

'이대호♥' 아내, 21살에 소변통 갈아주며 내조.."'이 여자다' 생각 들었다"

5.

김병만, 미모 ♥아내+딸·아들 첫 공개 "날 일으켜 세워준 구세주" ('조선의 사랑꾼')[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 6연패 탈출→2연승, 막판 추격 바쁜데…득점권 0.356 캡틴 공백 어쩌나

2.

"도저히 우리가 칠 수 없었다" 적장도 인정하는데, 켈리 FA 주가 어디까지? 1억달러 대박 꿈이 아니야

3.

KIA에겐, SSG-KT 6연전이 사실상 KS다...여기서 더 밀리면, 디펜딩 챔프의 가을야구는 없다

4.

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보호 합류하나

5.

日 감독 "대표팀에 뽑히려면 유럽 5대리그 가라"…위기감 느낀 수비수, 英 2부 떠나 분데스 전격 진출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.