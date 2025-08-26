김진웅에 '서브' 저격당한 도경완 "♥장윤정과 서로 존중하며 의지"[SC…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 방송인 도경완이 후배 김진웅 발언 논란에 대한 심경을 밝혔다.
김진웅 후배에게 사과 문자 받았습니다. 이번 일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처 받는 일은 없었으면 합니다. 저희는 다시 밝은 모습으로 인사드리겠습니다. 행복하세요"라고 전했다.
24일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 "결혼 제일 잘한 후배는 도경완"이라는 엄지인 아나운서의 말에 김진웅 아나운서가 "선배님한테 결례인 말일 수도 있지만 저는 진짜 누군가의 서브로는 못산다"고 하는 모습이 전파를 탔다.
방송 후 시청자들은 김진웅의 발언이 도를 넘었다고 지적했고, 장윤정 또한 "가족 사이에 '서브'는 없다"고 일침했다. 이에 김진웅은 사과문을 발표했으나 논란은 계속되고 있다.
안녕하세요 도경완입니다.
저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모릅니다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있습니다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com