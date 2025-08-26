스포츠조선

이효리 표 티셔츠 "슥삭 한번 만들어 봤습니다"…솔드아웃 사태 또 벌어질까

기사입력 2025-08-26 13:41


이효리 표 티셔츠 "슥삭 한번 만들어 봤습니다"…솔드아웃 사태 또 벌어질…

[스포츠조선 고재완 기자] 또 솔드아웃 사태가 벌어질까.

가수 이효리가 직접 그려 만든 티셔츠를 공개했다. 이효리는 26일 자신의 개인 계정에 "슥삭 한번 만들어봤습니다. 강아지들에게 전액후원되는 티셔츠. 많 관 부."라는 글과 함께 영상 하나를 공개했다.

영상에서 이효리는 직접 만든 화이트 티셔츠와 샌드 컬러 데님 팬츠를 입고 포즈를 취하고 있다. 티셔츠에는 "We're going home with Love"라는 글귀와 함께 버스 정류장에 함께 서있는 사람과 반려견이 그려져 있다. 또 바지에는 뒷부분에 핑크색 하트가 그려져 있어 눈길을 끈다.

이효리와 이상순은 2013년 결혼했다. 두 사람은 지난해 11년간의 제주도 생활을 정리하고 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 이후 이효리는 '유 퀴즈 온 더 블럭', 웹예능 '핑계고' 등 다양한 콘텐츠를 통해 근황을 알렸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

2.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

진서연, "협찬·광고 모두 NO" 선언했다.."돈·시간 낭비 필요 없어" (진서연의NO)

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

2.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

진서연, "협찬·광고 모두 NO" 선언했다.."돈·시간 낭비 필요 없어" (진서연의NO)

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

LAFC 오피셜! "손흥민은 오타니급" 파급력 엄청나다…티켓 수요 역대 최고치→한인타운 방문객 급증

2.

롯데-LG 자존심까지 걸렸다. 25개 한동희-24개 이재원, 퓨처스 최다 홈런 기록 놓고 라스트 스퍼트[SC 퓨처스]

3.

29년 만의 우승→3위→1위? LG 왕조의 길로 가나…"2023년보다 올해 더 좋다" 자신감 넘친다

4.

양키스 'GG 유격수' 타격도 수비도 붕괴, FA 시장서 움직일 가능성...222억 포기할리 없는 김하성, 건강했더라면

5.

英 독점 보도! 토트넘 팬들이 환호성 지를 대형 뉴스 "레비 회장 드디어 떠날 수 있다"...구단 매각까지? "비싸게 팔기에 완벽한 시기"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.