스포츠조선

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

기사입력 2025-08-26 20:49


조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '신여성' 조혜련 절친 박미선을 언급했다.

26일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '신여성 토크에 빌런의 등장이라…재밌어지겠네'라는 제목의 영상이 게재됐다.

조혜련은 이혼 후 중국으로 떠났던 때를 언급하며 "사실 이혼 전에 치질 수술을 해서 입원하고 있었다. 상담해야겠다 싶어서 수술하는 병원으로 이경실을 불러서 처음으로 얘기했다"고 밝혔다.

이경실은 "처음 듣고 너무 놀랐다. 억장이 무너지더라"라며 "이혼하라고 말을 못하겠더라. 지금 이혼하면 모든 화살이 다 너한테 와서 방송이고 뭐고 접어야 한다고 했다. 일단 별거를 하고 나중에 얘기하면 그때는 시청자들도 신중했구나 생각해서 지금처럼 비난은 안 할 거라 했다. 그래서 이혼하지 말라 했는데 안 되겠더라. 너무 울분이 찼더라"라고 밝혔다.

조혜련은 "중국에 있는데 방송에 이 언니가 나와서 내 얘기를 하면서 울었다. '혜련아, 돌아와. 내가 혜련이 생각하면 마음이 아프고' 하면서 우는데 왜 내 소재 갖고 저렇게 방송을 하냐 싶었다"면서도 "나를 위해 마음 써주는 언니가 고맙더라"라고 밝혔다.


조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신…
이후 '세바퀴'로 복귀한 조혜련. 조혜련은 "좀 지나서 지금 결혼 남편하고도 사귀게 됐다. 그때 박미선 언니가 저한테 한마디하더라. '부럽다'하더라. 그래서 언니도 하라 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

이에 이경실도 "미선이는 꼭 그런 얘기하면 꼭 '안 돼. 지금 하면 따라 하는 거 같잖아' (라고 할 것)"라고 덧붙여 웃음을 더했다.

한편, 개그우먼 박미선은 올해 초부터 건강 이상으로 모든 활동을 접고 휴식을 취하고 있다. 그동안 구체적인 병명이 알려지진 않았지만 최근 박미선이 유방암 초기 진단을 받고 치료에 집중하고 있다는 보도가 나왔다.


이에 박미선 소속사 큐브엔터테인먼트 측은 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 말을 아꼈다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "32살에 애 둘 낳고 이혼, 인생 다 겪었다 생각…아픈 후 달라져" ('살롱드립2')

2.

'50세 돌싱' 하리수, 새 가족 생겼다…직접 알린 기쁜 소식 "고모할머니 됐다"

3.

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

4.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

5.

이수민♥원혁, 딸 100일에 감격 "임신 엊그제 같은데, 시집갈 날도 금방 올 듯"(아뽀TV)[종합]

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "32살에 애 둘 낳고 이혼, 인생 다 겪었다 생각…아픈 후 달라져" ('살롱드립2')

2.

'50세 돌싱' 하리수, 새 가족 생겼다…직접 알린 기쁜 소식 "고모할머니 됐다"

3.

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

4.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

5.

이수민♥원혁, 딸 100일에 감격 "임신 엊그제 같은데, 시집갈 날도 금방 올 듯"(아뽀TV)[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

2.

'반갑다 독수리 후배들' 14년의 변함없는 우정, 한화 후배들 반갑게 맞이한 영웅군단 '착한 형'[고척현장]

3.

엔트리 제외→주장은 그라운드를 지켰다…사령탑이 전한 미안함, "조금 더 일찍 빼줬어야 했는데"

4.

데뷔 첫해 '13승' 올린 DNA가 어디 가나…팔꿈치 수술→복귀 시즌에 벌써 8승! 그리고 사라진 24세 토종 선발, 이유는 [부산비하인드]

5.

日 축구 신바람! 토트넘 일본인 수비수 복귀 임박…회복 훈련 한창→이번 시즌 1군 데뷔전 노린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.