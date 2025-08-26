가희, ♥남편과 위기 고백 "사과 못 받는 내가 불쌍해서 울어" ('돌싱…

스포츠조선

가희, ♥남편과 위기 고백 "사과 못 받는 내가 불쌍해서 울어" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-08-26 23:59


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '돌싱포맨' 가희가 남편과의 부부싸움 일화를 고백했다.

26일 방송된 SBS 예능프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 붐, 가희, 아이키가 출연했다.

가희는 사업가 남편과 만난 지 3개월 만에 결혼했다. 가희는 "모르던 사이가 아니라 이미 알던 사이였다. 연인으로 발전으로 해서 3개월 동안 뜨겁게 연애하고 결혼했다"고 밝혔다. 가희는 이성으로 느껴진 순간에 대해 "갑자기 제 뮤지컬을 보고 싶다더라. 뮤지컬을 보러 왔는데 너무 멋있게 하고 온 거다. 항상 캐주얼한 스타일이었는데 그때 정장을 입고 왔다. 근데 너무 멋있더라. 그 이후로 연애로 발전했다"고 밝혔다.

하지만 가희와 남편의 성격은 극과 극이라고. 가희는 자신과 달리 늘 평온한 남편 탓 더 화가 난다며 "제가 화가 나서 소리 지르면 소리 지르지 말라 한다. 그게 너무 짜증이 난다. 한번은 제가 하도 그 소리를 듣다 보니까 '나 지금 소리지르고 싶으니까 그냥 들어'라고 했다. 너무 열받는다"고 털어놨다.


가희는 사과를 안 하는 남편 탓에 2주간 말 안 한 적도 있다고. 가희는 "미안하다는 말 한 마디면 되는데 그게 안 되더라. 앞으로 40년은 더 살 텐데 남편한테 이런 미안하다는 소리도 못 듣고 살 내가 너무 불쌍하다고 울었다. 그제서야 미안하다 하더라"고 밝혔다.

29살에 애프터스쿨로 데뷔한 가희는 아직까지 '최고령 아이돌' 데뷔 기록을 깨지 않고 있다. 심지어 애프터스쿨에는 13살 어린 멤버도 있었다고. 당시 가희는 떨어지는 체력과 피곤한 스케줄에 '강심장'에서 숙면까지 했다. 가희는 "연습을 새벽 늦게까지 하고 스탠바이가 오전이었다. 전 신인이어서 제 차례가 맨 마지막이었다. 저 때 8시간 동안 말을 안 하고 기다렸다. 잠 깨려고 뺨 때리고 그랬다"고 털어놨다.

가요계 군기반장에서 아들 군기반장이 됐다는 가희. 두 아들을 키우고 있는 가희는 "군기가 필요하다"며 "일단 저희가 발리에서 오래 살지 않았냐. '정글북'의 모글리 두 마리라고 생각하면 된다. 맨발로 나무 타고 다닌다. 바다에서 놀다가 맨발로 스쿠터 타고 오는 게 너무 몸에 배어있다"고 밝혔다.

가희는 "제일 속상했던 건 길에서 아이들을 혼내는 엄마들이 보인다. 애들한테 '야'라고 부르는 게 거슬려서 나는 그러지 말아야지 했는데 나도 '야'라고 한다. 이름보다 '야'가 나오더라"라고 말했고 탁재훈 역시 "급하면 나온다"고 공감했다.

