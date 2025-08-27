스포츠조선

김희선x탁재훈 '한끼합쇼' 결국 8회만 종방..'시대착오적' 지적에 "재정비후 돌아올 것"

최종수정 2025-08-27 06:06

김희선x탁재훈 '한끼합쇼' 결국 8회만 종방..'시대착오적' 지적에 "재…

[스포츠조선김소희 기자] JTBC '한끼합쇼'가 8회를 끝으로 재정비에 들어간다.

지난 26일 방송된 '한끼합쇼'는 하석진과 셰프 이모카세(김미령)가 게스트로 출연해 서울 송파구 대단지 아파트에서 마지막 회를 함께했다. 이날 방송은 '밥친구' 섭외부터 한 끼 식사까지 순조롭게 진행되며, 따뜻한 분위기 속에 시즌을 마무리했다.

방송 말미, 제작진은 "저희와 식사 한 끼 하실 수 있냐?"는 상징적인 멘트와 함께 지금까지 촬영에 흔쾌히 응해준 '밥친구'들에게 감사 인사를 전했다. 이어 "예상치 못한 만남에도 선뜻 문을 열어준 밥친구들"이라며 이들의 지난 소감을 하나하나 소개했다.

밥친구들은 "살면서 누가 내 부엌에 들어올 줄 몰랐다", "어릴 적 엄마가 전 부치던 기억이 났다", "꿈처럼 신기한 경험이었다", "잠깐이었지만 함께해서 즐거웠다"고 진심을 전했다.

제작진은 "밥친구 덕분에 가능했던 일곱 번의 저녁 식사. 하나의 추억을 선물한 최고의 한 끼였다"며 "마음을 열어준 열일곱 분의 밥친구들께 감사했다. 시즌2로 다시 찾아오겠다"고 전했다.


김희선x탁재훈 '한끼합쇼' 결국 8회만 종방..'시대착오적' 지적에 "재…
'한끼합쇼'는 '한끼줍쇼'(2016~2020) 후속편이다. 동이웃 간의 교류가 줄어든 요즘, 일반 가정의 문을 두드려 따뜻한 밥상을 함께하는 콘셉트의 예능이다. 대한민국 대표 셰프들이 평범한 가정의 냉장고를 활용해 정성 가득한 한 끼를 선사하며, 따뜻한 정을 나눴다.

김희선과 탁재훈이 진행을 맡았으며, 유해진을 시작으로 이준영, 이수지, 이규형, 이진욱, 정채연, 안보현, 정승제, 그리고 마지막 하석진까지 다양한 게스트가 함께했다. 시청률은 첫 회 3.1%를 기록한 뒤 꾸준히 2%대에 그쳤다. 5회만에 매주 목요일에서 화요일 오후로 편성을 바꿨지만 큰 효과는 없었다.

특히 일부 시청자들 사이에서는 '사전 협의 없는 가정 방문'이라는 프로그램의 콘셉트가 구시대적이라는 지적도 나왔다. 특히 코로나19 이후 많은 인원을 집으로 초대하는 데 부담을 느끼는 분위기 속에서, 두 차례 섭외 실패 사례도 발생했다.

이에 '한끼합쇼' 제작진은 "프로그램 재정비를 거쳐 올해 중 돌아올 예정"이라고 밝혔다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈 "돈 아무리 벌어도 외로워" 호소에도.."재혼 하면 안되는 사주"(한끼합쇼)

2.

이수민♥원혁, 딸 100일에 감격 "임신 엊그제 같은데, 시집갈 날도 금방 올 듯"(아뽀TV)[종합]

3.

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

4.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

5.

김희선, 이마·코 성형 안했다 "태어나길 예쁘고 착한 사주"(한끼합쇼)

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈 "돈 아무리 벌어도 외로워" 호소에도.."재혼 하면 안되는 사주"(한끼합쇼)

2.

이수민♥원혁, 딸 100일에 감격 "임신 엊그제 같은데, 시집갈 날도 금방 올 듯"(아뽀TV)[종합]

3.

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

4.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

5.

김희선, 이마·코 성형 안했다 "태어나길 예쁘고 착한 사주"(한끼합쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

2.

이 무슨 패륜적 행동인가? 실수라지만, 자기 팀 코치에 배트를 던지다니...STL 지명타자의 눈쌀 찌푸린 행동

3.

손흥민 다시 돌아와야 할 판! EPL 최고 기자 등판 "토트넘, SON 대체자 영입 불가...맨시티 잔류 가능성"

4.

문현빈이 해냈다! 류현진 역대 4번째 기록 달성…한화, 2위는 굳힌다 '3연승'·키움 4연패 [고척 리뷰]

5.

'반갑다 독수리 후배들' 14년의 변함없는 우정, 한화 후배들 반갑게 맞이한 영웅군단 '착한 형'[고척현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.