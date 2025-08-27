송은이, '오만추' 계약서 어떻길래…황보·솔비 "이렇게 만족스러운 적 처…

스포츠조선

송은이, '오만추' 계약서 어떻길래…황보·솔비 "이렇게 만족스러운 적 처음" ('옥문아')

기사입력 2025-08-27 08:09


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 송은이가 제작한 '오래된 만남 추구'(이하 '오만추')의 계약서 항목에 황보와 솔비가 극찬을 쏟아낸다.

28일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')는 지난 7년간 세상의 모든 잡학 지식을 뇌에 채웠던 문제아들이 다시 뭉쳐 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 도파민 터지는 퀴즈 전쟁으로 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다.

이번 주 '옥탑방' 손님으로 '오만추' 출연자인 가수 황보와 가수 겸 화가 솔비가 출연해 출연 뒷이야기를 공개한다.

이 가운데, 황보와 솔비가 만족도 200%의 '오만추' 출연 계약 내용을 공개해 이목을 집중시킨다. '오만추'는 송은이가 대표로 있는 컨텐츠랩 비보가 제작한 예능으로, '오만추'의 전 출연진은 대표 송은이와 직접 계약을 진행한다고. 특히 황보는 "이렇게 만족하는 계약서는 처음이야!"라고 밝혀 을을 감동시키는 계약서는 어떤 모습일지 궁금증을 자아낸다. 이에 솔비는 계약서 항목 중 '출연자의 휴식을 보장한다'가 있다고 공개해 모두의 탄성을 자아내게 한다.

이에 대해 주우재는 "플레이어로서 상황을 알고 계약서를 쓰니까"라며 송은이의 출연자 케어에 감탄하자 솔비는 격한 공감을 표하며 "촬영장에 매일 출석하는데 저 정도의 부지런함과 정성이 없으면 프로그램을 만들 수 없는 것 같다"라며 송은이의 열정을 인정한다.

이어 황보는 "숙 언니한테 배신감을 느꼈다"라고 고백해 김숙을 충격에 빠지게 한다. 황보가 "갓생 사는 은이 언니를 닮지 말자고 약속했던 숙 언니가 은이 언니를 닮아간다"라고 서운함을 드러낸 것. 이에 김숙은 "배운 게 도둑질이라고 옆에 있다 보니 닮아 가더라"라며 갓생사는 일상을 고백해 웃음을 터지게 한다.

그런가 하면, 현재 1인 기획사를 운영중인 솔비가 20억 투자 제안을 거절했다고 밝히자 김숙은 "20억 안 받은 거 송은이씨 연결해 주면 안 돼요?"라고 열정 대표 송은이를 물심양면으로 지지해 송은이의 함박웃음을 유발한다. 이에 김종국은 "괜찮은데?"라며 김숙의 아이디어에 눈을 반짝이고, 주우재는 "나도 20만원까지는 투자할 수 있는데"라며 남다른 투자규모로 옥탑방을 웃음 바다로 만들었다는 후문. 황보와 솔비가 극찬한 '송은이 표 계약서'와 솔비가 거절한 20억 투자금을 송은이가 확보할 수 있을지 '옥문아' 본 방송에 대한 기대감을 수직 상승시킨다.

한편 KBS2 '옥문아'는 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

