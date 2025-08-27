송은이, '오만추' 계약서 어떻길래…황보·솔비 "이렇게 만족스러운 적 처…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 송은이가 제작한 '오래된 만남 추구'(이하 '오만추')의 계약서 항목에 황보와 솔비가 극찬을 쏟아낸다.
이 가운데, 황보와 솔비가 만족도 200%의 '오만추' 출연 계약 내용을 공개해 이목을 집중시킨다. '오만추'는 송은이가 대표로 있는 컨텐츠랩 비보가 제작한 예능으로, '오만추'의 전 출연진은 대표 송은이와 직접 계약을 진행한다고. 특히 황보는 "이렇게 만족하는 계약서는 처음이야!"라고 밝혀 을을 감동시키는 계약서는 어떤 모습일지 궁금증을 자아낸다. 이에 솔비는 계약서 항목 중 '출연자의 휴식을 보장한다'가 있다고 공개해 모두의 탄성을 자아내게 한다.
이에 대해 주우재는 "플레이어로서 상황을 알고 계약서를 쓰니까"라며 송은이의 출연자 케어에 감탄하자 솔비는 격한 공감을 표하며 "촬영장에 매일 출석하는데 저 정도의 부지런함과 정성이 없으면 프로그램을 만들 수 없는 것 같다"라며 송은이의 열정을 인정한다.
그런가 하면, 현재 1인 기획사를 운영중인 솔비가 20억 투자 제안을 거절했다고 밝히자 김숙은 "20억 안 받은 거 송은이씨 연결해 주면 안 돼요?"라고 열정 대표 송은이를 물심양면으로 지지해 송은이의 함박웃음을 유발한다. 이에 김종국은 "괜찮은데?"라며 김숙의 아이디어에 눈을 반짝이고, 주우재는 "나도 20만원까지는 투자할 수 있는데"라며 남다른 투자규모로 옥탑방을 웃음 바다로 만들었다는 후문. 황보와 솔비가 극찬한 '송은이 표 계약서'와 솔비가 거절한 20억 투자금을 송은이가 확보할 수 있을지 '옥문아' 본 방송에 대한 기대감을 수직 상승시킨다.
한편 KBS2 '옥문아'는 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com