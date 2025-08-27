스포츠조선

추성훈·곽준빈·이은지, 이번엔 이집트에서 밥값 번다 ('밥값은 해야지')

기사입력 2025-08-27 09:33


추성훈·곽준빈·이은지, 이번엔 이집트에서 밥값 번다 ('밥값은 해야지')
사진 제공=EBS, ENA

[스포츠조선 안소윤 기자] 추성훈, 곽준빈, 이은지가 고대 문명이 살아 숨 쉬는 이집트에서 밥값을 번다.

EBS, ENA 공동제작 '추성훈의 밥값은 해야지'가 첫 번째 여행지였던 중국에 이어 이집트의 극한 직업을 섭렵하는 가운데 이집트 포스터와 '밥값즈'가 직접 뽑은 관전 포인트를 공개해 관심이 더해지고 있다.

먼저 이집트 포스터에는 추성훈, 곽준빈, 이은지가 이집트의 대표 유적인 피라미드를 배경으로 포즈를 취하고 있다. 인간 피라미드가 된 작업반장 추성훈과 그를 수호하는 총무 곽준빈, 검색 매니저 이은지의 모습에서는 더욱 돈독해진 '밥값즈'의 팀워크와 유쾌한 케미스트리가 엿보인다.

또한 추성훈이 이집트 여행의 관전 포인트로 "가기 어려운 지역"을 꼽으며 "40년, 50년 전 옛날 우리나라를 보는 것 같았다"고 덧붙여 '밥값즈'가 어떤 곳들을 방문할지 호기심을 자극하고 있다.

그런가 하면 곽준빈은 "중국에서 했던 일들이 쉬웠다고 느낄 정도로 3배 이상 강력한 일들을 했다. 극한 직업에 주안점을 두고 보시면 좋을 것 같다"고 말해 상상을 초월하는 험난한 밥값 여정을 예감케 한다. 이은지 역시 "더 친해진 멤버들의 케미스트리와 이집트의 웅장함, 이집트에서만 볼 수 있는 극한 아르바이트 체험기"라고 설명해 흥미를 끈다.

세 사람 모두 중국보다 이집트의 아르바이트가 더 힘들었다고 입을 모은 가운데 열심히 일해서 번 밥값으로 어떤 음식들을 맛보게 될지 궁금해지는 터. 추성훈은 "이집트에서 마음에 든 음식은 다 고기였다"고 '단백질 러버'의 면모를 드러냈다. 곽준빈 역시 "생소한 음식들을 많이 만났는데 특히 낙타고기가 입에 잘 맞고 맛있었다. 그래서 아프리카 국가 중에는 이집트 음식이 제일 맛있는 것 같다"고 극찬했다.

이은지는 입맛에 가장 잘 맞았던 음식으로 장거리 이동 중 휴게소에서 먹은 샌드위치를 꼽았다. "빵과 이집트 참깨 소스가 정말 맛있었다. 그리고 아침 식사로 먹었던 필라페도 맛있었다"고 다양한 음식에 취향 저격을 당한 반응을 보여 '밥값즈'의 이집트 로컬 음식 먹방이 기다려진다.

한편 EBS, ENA '추성훈의 밥값은 해야지'는 매주 토요일 저녁 7시 50분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, 동성 연인과 결혼발표 "11월 美 뉴욕서 결혼, 아이도 낳고파"[SC이슈]

2.

고현정, 촬영장 갑질 루머 입 열었다 "32세때 이혼한 애둘맘, 공정한게 좋아"[SC리뷰]

3.

사유리, 아들 숙제 거부 논란 5개월만 공식사과 "뻔뻔한 태도 반성"[SC리뷰]

4.

고현정, 재벌가와 이혼 심경..."아기 둘 낳고 이혼, 인생 다 겪었다 생각"

5.

붐, 강호동 때문에 죽을 뻔했다 "효도르에 살기 느꼈는데 웃더라" ('돌싱포맨')

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, 동성 연인과 결혼발표 "11월 美 뉴욕서 결혼, 아이도 낳고파"[SC이슈]

2.

고현정, 촬영장 갑질 루머 입 열었다 "32세때 이혼한 애둘맘, 공정한게 좋아"[SC리뷰]

3.

사유리, 아들 숙제 거부 논란 5개월만 공식사과 "뻔뻔한 태도 반성"[SC리뷰]

4.

고현정, 재벌가와 이혼 심경..."아기 둘 낳고 이혼, 인생 다 겪었다 생각"

5.

붐, 강호동 때문에 죽을 뻔했다 "효도르에 살기 느꼈는데 웃더라" ('돌싱포맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

'3주 밖에 안됐는데' 손흥민, 베컴-즐라탄-메시 이어 MLS 역사상 최고의 영입 4위 등극!...SON은 홈경기에 집중 "BMO에서 만나요"

2.

'프로필 190cm, 실제 키 192cm' 이제 170km가 쉬워 보인다, 한국의 트라웃 여기도 있다

3.

충격! SF 이정후 시카고C 상대 홈경기 선발 제외, 배려차원? 또는 부상징조?

4.

"과한 세리머니 반성한다" 9회 역전 2점 홈런 때리고, 고개 숙인 간판 타자[민창기의 일본야구]

5.

오타니를 위해서라면 뭐든, 37살 커쇼 등판 순서 바꿔 4일 쉬고 등판...28일 한일 슈퍼스타 마운드 회동 성사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.