"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC…

"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC이슈]

기사입력 2025-08-27 10:42


[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 저스디스가 악뮤 이찬혁을 디스했다 역풍을 맞았다.

26일 Mnet '쇼미더머니12' 측은 저스디스의 'VVS 2025 리믹스' 랩 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 저스디스는 거친 랩을 쏟아냈는데, 이중에는 '힙합이 망했어? 그럼 꺼져. 사랑으로 시작한 누군가에게 이건 종교. 더 위켄드 하위호환 우라까이 파쿠리. 조크 온 유 난 웃음꽃 펴 무라카미. 넌 베낀 거 숨기고 난 벗겨 새 옷'이라는 가사가 포함돼 논란이 됐다.

네티즌들은 저스디스가 이 가사를 통해 이찬혁을 디스했다고 추측했다.

이찬혁은 과거 유튜브 채널 '리무진 서비스'에 출연해 "요즘 힙합은 예전만큼 멋이 없는 것 같다"는 소신 발언을 해 많은 화제를 모았다. 2022년에는 '쇼미더머니10'에서 '어느새부터 힙합은 안 멋져"라는 가사로 '밈'을 불러일으키기도 했다.

또 이찬혁은 솔로 앨범 '에러'를 발매하면서 평소 존경했던 위켄드의 음악과 콘셉트를 오마주했다고 밝혔다. 이 두가지 키워드를 모두 충족하는 아티스트는 이찬혁 밖에 없기 때문에 저스디스가 이찬혁을 디스했다는 것이 기정사실로 받아들여지고 있다.


'디스'는 힙합신의 고유 문화이긴 하다. 그러나 저스디스의 디스랩에 대한 반응은 싸늘하다.

네티즌들은 '이찬혁이 그래서가 아니라 드렁큰타이거에서부터 일리네어가지 멋있기만 했던 힙합이 어느새 안 멋져진 게 사실이다. 랩스킬 말고 다른 걸로 이상하게 눈에 띄고 싶어하는 래퍼들이 많아지면서 거부감이 드는 게 사실이다', '이러니 힙합이 멋없고 찌질하다고 욕 먹는 거다', '중요한 건 쇼미 시즌 중 이찬혁 화제성이 갑 아니냐. 그럼 힙합이 망한 게 맞다'는 등 쓴소리를 했다.


또 일부는 군 복무 문제를 거론하기도 했다. 이찬혁은 해병대에 자원입대해 군복무를 마쳤다. 반면 저스디스의 군복무에 대해서는 정확히 알려지지 않았다. 일부에서는 '군 면제'라는 얘기도 있다. 이에 네티즌들은 '힙합이 멋진데 래퍼들은 왜 정신병 면제가 그렇게 많은가', '이찬혁은 해병대에서 군가까지 만들고 나왔다'고 꼬집기도 했다.

'쇼미더머니'는 한국 최초의 힙합 서바이벌이자 최다 시즌을 기록한 서바이벌 프로그램이다. 로꼬 바비 비와이 릴보이 등 수많은 래퍼들이 이 프로그램에서 빛을 보며 '스타 등용문'으로 불리기도 했다. 그러나 시즌이 거듭되면서 새로운 실력자들을 발굴하기보다는 기존 래퍼들을 재조명하는 모양새를 보였고 결국 '인맥 힙합'이란 비난이 나오기도 했다.

이에 제작진은 이번 시즌12에서는 장르 경력 국적에 제한을 두지 않고 예선 지역도 확대, 새로운 돌파구를 찾기 위한 시도에 나섰다.

'쇼미더머니12'는 9월 26일까지 래퍼 공개 모집을 진행한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

