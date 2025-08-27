스포츠조선

김동완 "이수만과 1시간 독대…50분 앉아있었다" 무슨 발언 들었길래(라스)

기사입력 2025-08-27 13:02


김동완 "이수만과 1시간 독대…50분 앉아있었다" 무슨 발언 들었길래(라…

[스포츠조선 고재완 기자] 신화 김동완이 멤버 이민우의 깜짝 결혼 소식에 놀란 마음을 전했다.

그는 "나는 47년째 결혼을 준비 중이다. 결혼식은 하지 않겠다"라고 고백했다.

27일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)에는 배우 김응수, 그룹 신화의 김동완, 코요태의 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 출연하는 'K-아재 흥행 헌터스' 특집으로 꾸며진다.

'라스'에서 김동완은 1인 기획사를 운영하게 된 사연을 털어놓는다. 그 과정에서 자신을 영입하려던 회사들이 줄줄이 파산했다는 '짠 내 폭탄 고백'으로 웃픈 사연을 전한다.

또 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'로 시청률 약 20%를 기록하며, 특히 '오징어 게임'을 제친 특별한 분야가 있다는 사실도 공개, 국민 드라마의 저력을 입증한다. 또한, 당시 자신이 극 중 캐릭터를 너무 잘 소화해 빗발친 시청자의 원성까지 회상하며 폭소를 유발한다.


김동완 "이수만과 1시간 독대…50분 앉아있었다" 무슨 발언 들었길래(라…

김동완 "이수만과 1시간 독대…50분 앉아있었다" 무슨 발언 들었길래(라…
연기에 대한 열정을 숨기지 않는 김동완은 '줌바댄스 메소드 연기'에 도전한 에피소드도 밝힌다. '독수리 5형제를 부탁해!'에서 줌바 댄스 강사 역할을 맡은 그는 극 중 역할에 몰입하기 위해 줌바댄스 학원에 다녔다는 후일담을 전하며, 이날 스튜디오에서도 현란한 춤사위로 직접 줌바 댄스 시범을 선보이며 현장을 초토화한다.

특히 김동완은 '신화' 멤버 이민우의 깜짝 결혼 소식을 들은 본인의 솔직한 소감을 들려준다. 이어, 본인은 47년째 결혼을 준비 중이지만 "결혼식은 하지 않겠다"라는 파격 고백으로 스튜디오를 술렁이게 한다. 이날 김동완은 자신만의 결혼관을 솔직하게 밝히며, 이것만큼은 포기할 수 없다는 그만의 결혼 조건들을 속속들이 밝힐 예정으로 궁금증을 자아낸다.

국내 최장수 아이돌 그룹 신화의 한 축이었던 만큼, SM 시절의 뒷이야기도 빠지지 않는다. 김동완은 SM 창립자 이수만과의 단독 면담 일화를 소환해 "50분 동안 자리에 앉아 있었지만, 49분은 듣고 1분만 발언했다"라고 털어놔 현장을 초토화시킨다. 여기에 "그 1분이 내 인생에서 가장 짧고 긴 순간"이었다는 소회를 덧붙여, 웃음을 자아낸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 지민, 송다은과 또 ♥열애설…나인원 한남 엘리베이터 영상→얼굴+멘트 공개

2.

이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

3.

'이종혁 子' 탁수, 조갑경 딸과 여행까지..묘한 기류 "무슨 사이?" ('내 새끼의 연애')

4.

"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC이슈]

5.

손예진 "부계정 알 수 없는 이유로 삭제돼...아역 홀대 논란 탓 NO" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

BTS 지민, 송다은과 또 ♥열애설…나인원 한남 엘리베이터 영상→얼굴+멘트 공개

2.

이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

3.

'이종혁 子' 탁수, 조갑경 딸과 여행까지..묘한 기류 "무슨 사이?" ('내 새끼의 연애')

4.

"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC이슈]

5.

손예진 "부계정 알 수 없는 이유로 삭제돼...아역 홀대 논란 탓 NO" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

펑크 난 관중석, 한숨 내쉰 사령탑..131일 만에 최저 관중에도 거인이 다시 뛴다 [사직 현장]

2.

"흥민 형, 나도 '탈트넘'" SON 떠나자 눈물 펑펑 '상습지각' 비수마, 100경기 채우고 이별…'비피셜' BBC, 갈라타사라이 협상 '확인'

3.

FA시즌인데 "그만두겠다는 생각까지." 바닥에서 들린 '필요하다'는 말. 1430일만에 4안타를 친 최원준의 목표는 '증명'이었다[창원 인터뷰]

4.

'이럴 수가' 韓 축구 최악의 결과, 국가대표 3인방 전원 UCL 예선 탈락...남은 건 김민재-이강인뿐

5.

BBC 보도! 쏘니 떠난다고 엉엉→'토트넘 MF' 갈라타사라이로 간다…"임대 영입 두고, 협상 진행중"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.