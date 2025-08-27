[SCin스타] 이시영, 둘째 임신 8개월 D라인 공개 “이제 혼자 잘 …

조민정 기자
기사입력 2025-08-27 15:42
[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"
[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”
슈♥임효성, 이혼 의혹에 “양육합의가 안돼 붙어있는 것…그땐 사랑했고 지금은 악마 같다”
“신지 욕, 종민 욕, 다 내가 했다” 빽가, 코요태 소문 근원지 고백('라스')
'46세 노총각' 김동완, '썸 장사' 저격 당했다 "꽃님이·신랑수업까지 몇명?"
'노시환, 손아섭도 예외 없다' 이제는 쥐어짜야 할 시간, 팀을 위한 '희생' 그 누구도 예외는 없다[고척현장]
'부끄럽지만...' 2년 연속 100타점이 팀 최초입니다. 국내 최다 홈런도 정조준. 44년만에 진짜 4번 타자를 찾았다[창원 현장]
'5이닝 6K 1실점' 커쇼의 찬란한 8월, 5전 전승+ERA 1.88 '이달의 투수?'...LAD 6-3 CIN
"ML 승격 이유 없어" 159㎞ 던지면 뭐하나…계획 이닝도 못채웠다→"잊혀진 존재" 혹평까지
'불꽃' 열정 활활! 독립리그→프로행 3개월만에 만개…'5할' 불방망이 박찬형의 당돌한 비결 [인터뷰]