김종민, '문원♥' 신지 신혼집 이사 반대했다.."나중에 가면 어떻겠냐고…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 가수 신지가 신혼집으로 예상되는 새 집 준비에 박차를 가했다.
신지는 "이사올 집에 잡초 뽑으러 왔다"면서 "근데 이스타가 이거를 뽑는 게 낫다고 그래서 하게 됐다"라 설명했다.
신지는 뭔가 이상함을 느끼며 "할만하다. 데크까지 뽑을 거 같다"라며 술술 일에 적응했다.
"누나 첫 전원생활이죠?"라는 스태프의 말에 신지는 "전원까지는 아니다. 저는 아파트에서만 살았다"라며 자꾸 놀리는 PD에 "오늘 PD님 왜 왔냐. 일부러 나 약올리려고 왔죠. 골탕 먹이려고"라며 티키타카로 웃음을 자아냈다.
신지는 "전에 여기 사시던 분들이 여기를 집으로 쓰신 게 아니다. 별장처럼 쓰신 거다. 이렇게 예쁘고 좋은 집을 조금만 돌봐주면 좋지 않을까 싶었다"라 했다.
이사올 집에 대한 코요태 멤버들의 반응을 묻자 신지는 "사진, 영상으로 좀 봤다. 근데 종민 오빠는 처음에 조금 반대?다. '아직은 좀 시끌벅적한 데서 살고 나중에 전원주택으로 이사가면 어떻겠냐' 하더라. 내가 너무 오랫동안 아파트에 살았으니까. 제가 그냥 마음이 너무 딱 서버려서 가지고 '오빠 나는 지금 가고 싶어' 했더니 '그래 맞아. 선택은 본인이 하는 거야. 거기가서 조용하고 좋긴 하겠다'라 하더라"라고 전했다.
빽가의 반응에는 "'괜찮지 거기!'라고 하더라. 김포는 못간다. 김포를 가면 동선이 너무 안좋다"라 설명했다.
집 완공에 신지는 "9월 둘째주에 끝난다. 얼마 안남았다"라며 이사갈 집에 대한 기대를 드러냈다.
