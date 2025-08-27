스포츠조선

‘차인표♥’ 신애라, 57세에 새 도전 알렸다 “그동안 가족이 우선, 이젠 내 시간"

기사입력 2025-08-27 22:16


[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 신애라가 새로운 도전을 시작했다.

27일 '신애라이프' 채널에는 '한창 도전할 나이, 57세'라는 영상이 게재됐다.

신애라는 "저는 요즘 새로운 도전을 하고 있다. 한 번도 사용한 적 없는 아이폰 사용에 도전하고 있고 간단한 (영상) 편집도 배우려고 한다. '그게 대수인가?' 하는 분들도 있겠지만 기계치인 저에게는 완전 대수다. 진짜 도전이다"라며 근황을 전했다.


‘차인표♥’ 신애라, 57세에 새 도전 알렸다 “그동안 가족이 우선, 이…
이어 "나이를 먹는다고 도전을 멈춰야 하는 건 아니다. 이제서야 나만을 위한 도전이 시작되는 것 같다. 지금까지는 가족이 우선이지 나 자신만을 위한 기회는 별로 없었다"라고 떠올렸다.

신애라는 "익숙함에서 빠져나오는 건 쉬운 일이 아니다. 뭔가를 처음 해본다는 건 생각보다 더 용기 있는 일 같다. 대단한 변화나 완벽한 성공은 없어도 나를 위해 한걸음을 떼는 것 자체가 설렌다"라며 새 도전에 설렘을 드러냈다.

한편 신애라는 1995년 배우 차인표와 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

