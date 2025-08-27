빌 게이츠, 280조 환원 선언 이유 "자녀들 가업 잇는 것 믿지 않아"…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '유퀴즈' 빌 게이츠가 전 재산의 99%인 280조를 환원하겠다고 약속한 이유를 밝혔다.
자선 활동을 시작한 계기에 대해서는 "저희 부모님이 기부도 하시고 봉사도 많이 하셨다. 제가 성공하기 시작하자 어머니는 '주어진 것이 많을수록 그만큼의 책임과 의무가 따른다'고 말했다. 마이크로소프트를 창업할 때 제 열정을 쏟아 부은 것처럼 두 번째 커리어에서는 부를 사회에 환원하고 빈곤층을 위한 혁신에 힘을 쏟겠다 결심했다"고 밝혔다.
전 재산의 99% 기부 선언에 대해서는 "아이들이 가업을 잇는 것도 믿지 않는다. 자기 힘으로 돈을 벌고 자기 길을 찾아야 한다 생각한다. 제가 받은 것들은 사회에 돌려줘야겠다 마음 먹었다. 긴 시간 고민을 했다. 이 돈으로 어떤 의미 있는 영향을 줄 수 있을까 질문을 하기 시작했다"고 밝혔다.
빌 게이츠가 언급한 '일할 필요가 없는 시대'에는 무엇을 준비해야 할까. 빌 게이츠는 "결국은 언젠가 AI가 충분히 발전하면 부족한 것이 없는 시점에 도달할 수 있다고 생각한다. 지금은 교사도 부족하고 의사도 부족하다. 그래서 앞으로 인구가 줄어들면 사람이 충분할까? 생각한다. 하지만 AI가 많은 일을 도와주고 로봇이 신체 활동을 일부 대신할 수 있으면 사람들은 충분한 여가를 즐길 수 있게 된다. 자신이 무엇을 해야 보람을 느끼는지 찾을 수 있게 된다"며 "저는 돈을 위해 일할 필요가 없기에 게이츠 재단에서 일하기로 했다. 미래에는 모든 사람들이 저처럼 보람을 느끼는 일을 선택할 수 있게 될 것"이라 밝혔다.
