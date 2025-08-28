신지♥문원, 신혼집 인테리어 공사 9월 완공.."김종민 반대했지만" (어…

스포츠조선

신지♥문원, 신혼집 인테리어 공사 9월 완공.."김종민 반대했지만" (어떠신지)

2025-08-28


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 가수 신지가 신혼집 인테리어 완공 전 정원을 가꾸며 설레임을 드러냈다.

27일 유튜브 채널 '어떠신지?!' 채널에는 '잡초 뽑다 잔디 몰살시킨 신지의 전원주택 라이프'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신지는 마당의 잡초들을 뽑기 위해 밭일 복장을 한 채로 직접 곡괭이를 들었다.

신지는 "이사올 집에 잡초 뽑으러 왔다"면서 "근데 이스타가 이거를 뽑는 게 낫다고 그래서 하게 됐다"라 설명했다.

신지는 뭔가 이상함을 느끼며 "할만하다. 데크까지 뽑을 거 같다"라며 술술 일에 적응했다.

이어 "(잔디가) 늦게 자라게 하려면 이렇게 잡초까지 뽑아야 된다더라"라며 "잡초가 잘 뽑힌다. 이게 잡초다"라며 일에 흥미를 붙였다.

"누나 첫 전원생활이죠?"라는 스태프의 말에 신지는 "전원까지는 아니다. 저는 아파트에서만 살았다"라며 자꾸 놀리는 PD에 "오늘 PD님 왜 왔냐. 일부러 나 약올리려고 왔죠. 골탕 먹이려고"라며 티키타카로 웃음을 자아냈다.

신지는 "처음에는 이렇게 하고 예초기 사서 관리할 거다. 이걸 이렇게 할 순 없지 않냐. 행사 다니면서"라면서도 "타면 안된다. 내 피부는 소중하니까"라고 연예인다운 관리를 보여주기도 했다.


신지는 "전에 여기 사시던 분들이 여기를 집으로 쓰신 게 아니다. 별장처럼 쓰신 거다. 이렇게 예쁘고 좋은 집을 조금만 돌봐주면 좋지 않을까 싶었다"라 했다.

신지는 "일단 잡초를 뽑자. 내가 나오는 게 중요한 게 아니다. 3일까진 안 걸리겠다. 엄마랑 아빠가 상추나 이런 걸 심어보라 하는데 키울 자신이 없다"라며 카메라에 나오는 각도도 무시하고 일에 몰두했다.


이사올 집에 대한 코요태 멤버들의 반응을 묻자 신지는 "사진, 영상으로 좀 봤다. 근데 종민 오빠는 처음에 조금 반대했다. '아직은 좀 시끌벅적한 데서 살고 나중에 전원주택으로 이사가면 어떻겠냐' 하더라. 내가 너무 오랫동안 아파트에 살았으니까. 제가 그냥 마음이 너무 딱 서버려서 가지고 '오빠 나는 지금 가고 싶어' 했더니 '그래 맞아. 선택은 본인이 하는 거야. 거기가서 조용하고 좋긴 하겠다'라 하더라"라고 전했다.

빽가의 반응에는 "'괜찮지 거기!'라고 하더라. 자기가 살고 있으니까"라고 웃었다. 이어 "김포는 못간다. 김포를 가면 동선이 너무 안좋다"라 설명했다.

신지는 "자주 놀러와라. 여기서 할 게 너무 많다"라며 곧 살게 될 집을 자랑했다.

신지는 "저는 집 공개를 한 번도 한 적이 없다. 그래서 집 공개해야 되는 예능을 한 번도 안했다. 최초공개다. 내 개인 채널이니까"라고 했다.

집 완공에 신지는 "9월 둘째주에 끝난다. 얼마 안남았다"라며 이사갈 집에 대한 기대를 드러냈다.

