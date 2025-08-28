의리의 기안84, '네팔 친구' 타망·라이 다시 만났다…한국서 재회(어서…

스포츠조선

의리의 기안84, '네팔 친구' 타망·라이 다시 만났다…한국서 재회(어서와 한국은)

기사입력 2025-08-28 08:35


사진 출처=기안84 SNS

사진 출처=기안84 SNS

사진 출처=기안84 SNS

[스포츠조선 정빛 기자]'어서와 한국은 처음이지?'가 네팔 타망, 라이를 초대한다.

최근 기안84가 자신의 SNS에 타망, 라이와 함께 찍은 사진을 게재했다. 타망, 라이는 '어서와 한국은 처음이지?' 제작진의 초대로 한국을 방문했으며, 해당 만남은 촬영 종료 후 이루어진 것으로 확인됐다.

타망, 라이는 지난 5월 방송된 MBC '태어난 김에 세계일주' 시즌4(이하 '태계일주4')에서 기안84와 함께 네팔 히말라야 트레킹 여정에 동행하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 세 사람은 고산 지대에서 짐을 나르며 자연스럽게 마음을 나눴고, 이들의 소박하면서도 따뜻한 교감은 시청자들에게 깊은 울림을 줬다.


사진 제공=MBC에브리원
'태계일주4' 방송 후 '어서와 한국은 처음이지?' 게시판을 통해 '타망, 라이 두 사람을 한국으로 초대해 달라'는 요청이 쇄도했다. 이에 제작진은 두 사람을 한국으로 초대했다. 두 사람에게는 이번이 생애 첫 해외여행이라 더욱 뜻깊은 여정이 됐다고.

네팔 타망, 라이의 한국 여행기는 9월 25일 목요일 오후 8시 30분 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

