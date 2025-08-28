잘나가는 아이브 장원영-안유진, 올해의 브랜드대상 광고모델-예능돌 수상

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브(IVE) 안유진과 장원영이 '2025 올해의 브랜드 대상'에서 나란히 수상의 영예를 안았다.
한국소비자포럼이 주관하는 '올해의 브랜드 대상'은 매년 대국민 소비자 투표를 통해 한 해를 빛낸 최고의 브랜드를 선정하고 시상하는 국내 최대 규모 브랜드 어워즈로, 올해로 23주년을 맞이했다. 대한민국 소비자라면 누구나 홈페이지를 통해 투표에 참여할 수 있다.
안유진과 장원영은 지난 6월 30일부터 7월 3일까지 진행된 대국민 소비자 투표를 통해 각각 올해의 여자 예능돌, 여자 광고모델로 선정되면서 국내외를 아우르는 막강한 영향력을 과시했다.
장원영은 데뷔 이래 다양한 브랜드 모델로 활동하며 광고계 '원톱 대세'의 압도적인 존재감을 뽐내는 중이다. 올해는 '대세' 스타들의 인기 척도로 불리는 주류, 그리고 베트남 대표 F&B 브랜드 앰배서더 자리까지 꿰차며 승승장구 활약을 이어가고 있다.
아이브는 지난 25일 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'을 발매하고 가요계에 귀환, 타이틀곡 '엑스오엑스지(XOXZ)'로 활발한 활동을 이어간다.
