‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉…

|
|
[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 배우 주진모가 골프 유튜브 촬영 중 홀인원을 기록하며 2,700만 원 상당의 명품 시계를 손에 넣었다.
이 장면은 '변기수 골프TV' 채널 출연자 중 최초의 홀인원 기록으로 그는 이벤트 경품으로 스위스 명품 시계인 롤렉스 서브마리너를 수령하게 됐다. 해당 모델은 공식 판매가가 2,700만 원을 넘는 고급 다이버 워치로, 전 세계 시계 애호가들 사이에서 꾸준한 인기를 자랑하는 대표적인 시계다.
뜻밖의 상황에 MC 변기수는 "말도 안 된다. 어떡하냐. 홀인원 이벤트를 1년 동안 해야 하는데 시작하자마자 떠나보냈다. 말도 안 되는 상황이 벌어졌다. 채널 개설 후 5년 만에 최초 홀인원이다. 홀인원 상품이 걸린 첫날에 주인공이 탄생됐다"며 흥분을 감추지 못했다.
홀인원 세레모니는 지난 8월 26일, 서울 압구정에 위치한 하이시간 매장에서 열렸으며, 주진모는 직접 참석해 경품으로 증정된 롤렉스 시계를 수령했다. 그는 "평소 즐겨하는 골프에서 뜻밖의 행운을 얻게 되어 너무 기쁘다"며 "이런 이벤트를 준비해준 변기수 골프TV와 하이시간에 감사드린다"고 전했다.
하이시간 지성식 대표는 "솔직히 홀인원이 나올 거라고는 예상하지 못했다. 그래도 주진모 배우께서 멋지게 성공해주셔서 기쁜 마음으로 이벤트 경품을 전달했다"며, "다음 홀인원 주인공에게는 파텍필립 같은 초고가 명품시계를 줄지, 아니면 그냥 골프공 한 박스로 슬쩍 마무리할지 고민 중이다"라며 웃음 지었다.
한편 주진모는 지난 2019년 11세 연하의 의사 민혜연과 결혼했으며, 같은 해 휴대전화 해킹 피해로 사생활 유출 논란에 휘말리기도 했다.
2019년 SBS 드라마 '빅이슈'를 마지막으로 연기 활동을 쉬고 있으며 지난해 1월 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 근황을 전한 바 있다.
tokkig@sportschosun.com