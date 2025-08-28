수지, 셔츠 살짝 내리고 까르르..'영원한 첫사랑 아이콘'

스포츠조선

기사입력 2025-08-28 14:44


[스포츠조선 이유나 기자]보헤미안도 어울리는 수지..

가수 겸 배우 수지가 GUESS (이하 '게스')가 브랜드 모델로 2025 가을 시즌 화보를 공개했다.


이번 캠페인은 자유로운 보헤미안 감성과 현대적인 시크함이 어우러진 '보호 시크 (Boho Chic)' 무드를 게스만의 감성으로 재해석해 선보이는 것이 특징이다.


화보 속 수지는 브라운 톤의 스웨이드 재킷, 프릴 디테일의 블라우스와 체크 셔츠 등 보헤미안 감성이 물씬 느껴지는 상의 아이템들과 함께, 게스의 시그니처 아이템인 붓컷 팬츠와 새로운 실루엣의 루즈핏 배기 팬츠, 와이드 핏 롤업 팬츠 등 컨템포러리한 감성의 데님 아이템들을 매치해 편안하면서도 유니크한 가을 스타일링으로 눈길을 끌고 있다.


이번에 공개된 수지 착장 아이템들은 28일부터 게스 공식 온라인몰과 전국 게스 매장을 통해 만날 수 있다.


한편 수지는 올 하반기 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임' 개봉을 앞두고 있다. 또한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹'을 차기작으로 선택했다.

