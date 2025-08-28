스포츠조선

"이게 진짜 되네"…주진모 단번에 홀인원→R사 고급시계 획득, 변기수 '허탈'(변기수골프TV)

기사입력 2025-08-28 15:10


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 주진모가 골프장에서 인생샷(?)을 날렸다.

주진모는 27일 코미디언 변기수의 유튜브 채널 '변기수골프TV'의 '2천7백만원 롤렉스 청콩, 진짜 가져가버리다"라는 제목의 영상에 등장했다.

이 영상에서 변기수는 "파3에서 홀인원 하는 사람에게 롤렉스를 주겠다"는 파격 이벤트를 선언했다. 그리고 놀랍게도 이벤트 첫날, 행운의 주인공은 바로 배우 주진모였다.


주진모는 7번 홀에서 9번 아이언을 휘둘렀고, 공은 그대로 홀컵으로 빨려 들어갔다. 순간 현장은 환호성으로 가득 찼고, 변기수는 "이게 진짜 나왔다고?"라며 믿지 못하는 모습. 주진모 역시 "나 했다!"며 얼떨떨한 웃음을 지었다.

특히 이번 기록은 변기수골프TV 개설 5년 4개월 만에 나온 첫 홀인원이라 의미가 더욱 크다. 변기수는 "말도 안 되는 일이 벌어졌다"며 감격을 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



