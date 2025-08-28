"이게 진짜 되네"…주진모 단번에 홀인원→R사 고급시계 획득, 변기수 '…

고재완 기자
기사입력 2025-08-28 15:10
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"
김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"
[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"
‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”
[SC현장] '박지성 절친' 에브라→구자철·이근호 합류…'슈팅스타2', 한층 더 풍성해졌다(종합)
드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다
"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]
HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던' 브라질 국대 플메 낙점 "이적 조건 검토"
깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?…리버풀 속 뒤집힌다→"레알서 선발로 못 뛰는게 이유"
MLS 30라운드는 그냥 '손흥민'으로 끝! 이주의 팀에 이어 이주의 골까지 '선정'[오피셜]